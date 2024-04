Encarna Díaz, "un horizonte de libertad y optimismo" en cuarenta años de trayectoria

Cuando a la inauguración de una exposición de pintura acude un alcalde puede suceder que ante los micros se acabe hablando de atascos en glorietas y trenes que no llegan. Y si el comisario de la muestra es un crítico y filósofo tan ágil como Fernando Castro –"soy un bailarín profesional", proclamó–, puede pasar también que a los problemas pedestres de la ciudad encuentre una respuesta en las obras. Lo importante, pues, no es cómo llegan los trenes, sino "cómo llega o no llega la cultura, la capacidad del arte para transformar nuestra vida", y el trabajo de Encarna Díaz aporta ahí "un horizonte de libertad y cierto optimismo, que no todo sea tan negro".

Esa vitalidad y esperanza, en palabras del comisario de "Ecos visuales, una trayectoria artística", la antológica a las cuatro décadas de trayectoria de la pintora asturiana, impregnó la presentación, a la que acudieron algunos artistas destacados como Herminio, Adolfo Manzano o Alicia Bango.

Antes de la intervención de Fernando Castro, el alcalde Canteli ofreció otra presentación, cariñosa, de "una gran artista" a la que el regidor conoce desde hace años. No ocultó esa complicidad y explicó que los cuadros de Encarna Díaz ya se mostraban hace 40 años en el Centro Asturiano de Oviedo. "¡Ya pasaron años!", celebró. El regidor cedió la palabra rápido a los especialistas –"tienen que hablar ellos"–, pero todavía acertó a lanzar otra celebración, extraartística, a la familia, para explicar que Encarna Díaz y su marido son los padres del tenista Galo Blanco, "que nació en el Centro Asturiano".

Vista parcial de la exposición en Trascorrales. / F. Rodríguez

Fernando Castro, que llegó a la obra de Encarna Díaz gracias a la intervención de Alicia Bango, explicó que ante el encargo de comisariar la muestra empezó a tratar a la artista, vino al estudio a ver su obra, encontró una producción de cuatro décadas, con primeras exposiciones en los años setenta, monografías sobre su trayectoria como la que le ha dedicado Julia Barroso y, en fin, "una artista con la que se podía hacer una muy buena exposición".

En un recorrido que trata de plasmar la visión general de su trabajo se ven los grandes lienzos con trazas de arquitectura y paisaje en los que la abstracción y el color empiezan a difuminar la figuración y una evolución muy libre en formatos, tamaños y estilos. "Es una artista de enorme ambición, con un trabajo serio y riguroso", añadió Castro, quien también quiso recalcar la importancia de "recuperar la obra de mujeres, con un itinerario más complejo y complicado". Por encima de todo ello, también de su condición de investigadora e historiadora del arte, el comisario volvió a insistir en el "canto a la libertad creativa" presente en su trayectoria "a través del color y de la forma" y ese "horizonte de esperanza" que impregna todo su trabajo.

Las obras de Encarna Díaz correspondientes a una serie que realizó durante la pandemia. / Fernando Rodríguez

Encarna Díaz agradeció a los presentes y al Ayuntamiento y apenas pudo más que mostrar su alegría ante esta exposición. "Estoy contentísima de poder exponer en mi ciudad obras inéditas que llevan años sin ver la luz del día y que gracias a esta oportunidad se pueda disfrutar de esta obra".

La muestra "Ecos visuales, una trayectoria artística" incluye más de ochenta obras de muy diverso formato y técnica. La exposición se podrá visitar hasta el 23 de abril en la sala de Trascorrales, en horario de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Canteli anuncia que mejorará Trascorrales para que sea la sala de exposiciones municipal

No siempre la sala de Trascorrales funciona bien como sala de exposiciones, aunque la disposición de la muestra de Encarna Díaz, muy despejada, bien organizada, ofreció una de las mejores caras de este espacio. La ocasión sirvió para que le preguntaran a Canteli por esa ausencia de un espacio municipal dedicado en exclusiva a ser sala de exposiciones, y el Alcalde anunció que será Trascorrales, con una reforma, la que se quede con ese título. "Yo creo que esta la vamos a acondicionar mejor", explicó. "Está en la parte más bonita de Oviedo, que es el Antiguo, donde tenemos cosas en marcha, tangibles, y esta sala es muy reconocida por todo el mundo". Con ese ánimo, concluyó, esta dispuesto a afrontar sus carencias y dotarla para que pueda tener ese uso expositivo de forma permanente. Canteli se sometió a las preguntas de la prensa y también avanzó algunas impresiones sobre esa candidatura a la capitalidad europea de la cultura a la que Oviedo quiere concurrir. "Se están dando los primeros pasos", contó, aunque todavía "está muy en pañales". El Alcalde asumió que hay que trabajar con rigor y confió en que esta vez a Oviedo le puedan "atender". "Hay muchos movimientos políticos, lucharemos con todas nuestras armas", resumió. El Alcalde explicó, en otro orden de cosas, que no hay ninguna renuncia a la Ronda Norte y que ha quedado en visitar el recorrido con el Gobierno regional para explicar dónde quiere que "entre y salga" el túnel que el gobierno local defiende. En ese contexto de diálogo con el presidente Barbón, anunció una reunión el lunes donde confía en que se desbloquee el futuro del antiguo HUCA y en la que el Ayuntamiento será "colaborador necesario". Por último, restó importancia a los atascos en torno a la glorieta de la Cruz Roja y confió en que en "mes y medio", cuando abra la nueva rotonda de Santullano, mejore el tráfico.

