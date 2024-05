El ovetense Juanjo Cima hace realidad su sueño de conocer en persona a Eric Clapton

“Ha sido un sueño cumplido, todavía lo recuerdo ahora y no me lo puedo creer”, decía a LA NUEVA ESPAÑA con emoción el conocido hostelero ovetense Juanjo Cima que el pasado martes, mientras acudía a un nuevo concierto de su ídolo, el guitarrista, cantante y compositor de rock y blues, Eric Clapton, en el Royal Albert Hall de Londres, le hizo entrega de un “flucho”, que representa hasta al más mínimo detalle, al músico británico, durante una pausa en el escenario, mientras cambiaba de guitarra. Lo hizo en compañía de sus amigos Alfonso, el guitarrista del grupo asturiano Johnny Penicilina y los Frixuelos Eléctricos, y David Duarte.

Juanjo Cima es un seguidor de Eric Clapton desde 1996 pero no fue hasta 2004 cuando empezó a viajar por el mundo para acudir a muchos de sus conciertos. De hecho el del pasado martes hacía el número setenta. “Llevé dos muñecos, uno para él y otro para Dan, del técnico de las guitarras, que siempre me regala alguna púa de las que usa Eric Clapton en sus conciertos. Le gustó mucho. Eso fue el lunes cuando intenté también entregarle el suyo al músico, pero fue imposible. Es conocida su fama de ser un hombre muy reservado y muy inaccesible a prensa y a fans fuera del escenario”, matiza el ovetense quien, no se echó atrás y decidió acudir a un segundo concierto para poder intentarlo de nuevo.

“Estaba entre el público y esperé al cambio de set, que dura unos dos minutos, mientras cambiaba de guitarras, cuando me levanté entre el público y le dije que le quería dar un regaló. Cuando me dijo que me acercara, con señas, no me lo podía creer. Total que fui hasta el escenario y le entregué el muñeco. Te traigo este regalo para celebrar que hoy es mi setenta concierto tuyo al que acudo”, recuerda Cima. Y añade: “le dije que era mi inspiración para mi en todos estos años, y no sólo en cuanto tiene que ver con la música, también por su trayectoria vital. Me agradeció que le llevara siguiendo tantos años y bromeando, me animó a que cumpliera los 80 conciertos, como su edad”, recuerda con emoción.

Cima destacó que los niveles de seguridad que tiene el músico británico son altísimos de ahí que casi fuera una hazaña lo que había logrado, acercarse a su ídolo, entregarle un regaló y además charlar brevemente con él. “El muñeco es guapísimo, no le falta detalle, y supimos que le gustó mucho, de hecho estuvo tras él en el escenario durante todo el concierto, que lo que suelen hacer es llevarlos tras el escenario”. Además de la emoción vivida ese día Juanjo Cima, ahora, está aún más en una nube pues en las últimas horas le comunicaron que, en una entrevista al músico tras los conciertos, aludió con simpatía al joven español que le había regalado el muñeco y que le había gusto mucho. “¡Es mucho es mucho, me va el corazón a mil!, decía sorprendido a este diario. También quiso destacar a la autora, María, que firma sus trabajos como “Mismanus”, que “clavó a Clapton” con su personalísimo flucho.