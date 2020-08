El Oviedo y Berjón, enrocados

La continuidad de Saúl Berjón en el Oviedo se está complicando. Pasan los días y el acuerdo no solo no llega sino que no se ha avanzado nada para alcanzarlo. Lo reconoció ayer Francesc Arnau, director deportivo del Real Oviedo, durante la presentación de Rafael Mujica como nuevo jugador azul.

Arnau fue muy claro al respecto: "Estamos igual que hace una semana, no sé cómo van a terminar las cosas con Saúl, a lo mejor no se acaba haciendo", añadía. Una situación que comparó con la de Yoel Bárcenas, al que también quieren retener y que tiene una situación contractual complicada. "Tampoco sé cómo va a acabar lo de Bárcenas, es un caso como el de Saúl", explicaba.

En el resto de acuerdos que está tratando de alcanzar con futbolistas de la plantilla para rebajarse el sueldo en algunos casos y en otros para ampliar sus contratos, dijo el director deportivo azul ir "por buen camino": "Los acuerdos con los futbolistas van bien, pero a lo largo de esta semana ha tocado hablar de los fichajes y no ha dado tiempo a tratar este otro tema".

Y es que esta semana ha sido intensa en cuanto a incorporaciones, con las incorporaciones, ya oficiales, de Mujica y Cedric Teguia, y la de Gabriel Brazão, que aún no ha sido anunciado pero que está a punto de hacerse también oficial. Un ritmo que, advierte Arnau, no va a ser todo el verano igual: "No todas las semanas serán igual". Este acelerón responde, según explicaba el director deportivo, a que había posiciones que tenían muy desguarnecidas y que Ziganda necesitaba reforzar para avanzar en la construcción del equipo y para poder encarar con suficiencia los encuentros amistosos: "Hemos tratado de acelerar un poco porque hay posiciones que necesitamos y son prioritarias para nosotros. En las otras posiciones, que también son importantes, iremos al ritmo que dicte el mercado", añadía.

Un mercado al que también se refirió para advertir de que todos los actores que están implicados en él van a tener que acostumbrarse a un escenario diferente al de hace un mes: "Nada es como antes, lo aseguro, esto solo ha sido el aperitivo, todo ha cambiado mucho en el mundo del fútbol, no es la misma situación que hace un mes y es mejor no negar que esto ha cambiado radicalmente", insistía.

Por eso, Arnau explica que su función es "hacer equilibrios" y "liberar masa salarial" para poder fichar a los jugadores que necesite el equipo. Un equilibrio que se complica en el apartado de las salidas, puesto que el parón que se está registrando en el mercado de Segunda B les afecta profundamente: "Es un mercado que van más lento todavía que el nuestro y desconocemos aún cuándo va a empezar la competición. Han empezado a entrenar solo en algunas comunidades y eso lo ralentiza mucho más. Estamos en una situación muy delicada a la que trataremos de adaptarnos", añadía.

El director deportivo azul quiso advertir con sus palabras que vienen tiempos difíciles para las personas que trabajan en el mundo del fútbol y que será bueno asumirlo: "Nos va a costar mucho a todos, los directores deportivos, a los presidentes, entrenadores y representantes. Vamos a tener que poner mucho esfuerzo para saber que la situación no es la misma y que hay que evitar las presiones de fuera, que va a haber muchas".