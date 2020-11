El entrenador del Real Oviedo José Ángel Ziganda respira más tranquilo después de la victoria (1-2) hoy ante Las Palmas. Para el entrenador navarro este resultado refrenda el trabajo que se venía realizando y supone un espaldarazo para la confianza: "Este triunfo va a ser muy importante para la moral", dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

Para Ziganda, el de hoy ha sido "el partido más completo en fase ofensiva, defensiva y por acierto". Un partido que espera sea "un punto de inflexión" de cara al futuro y a salir de la parte de abajo de la clasificación.

El entrenador azul considera que otros duelos se les han escapado "por detalles" y que por eso "veíamos más cosas negativas de las que hay". "El equipo va, per eso no se traducía luego en resultados y eso mina la moral, nosotros intentamos jugar así todos los días y hemos tenido más de un momento como este, pero nos ha faltado el acierto", añadía.

El único lunar del partido fue el gol del estrategia que recibieron y que hizo sufrir por el resultado en los últimos minutos: "El pero es que hemos recibido otro gol de estrategia, no estamos recibiendo muchos, no estamos con excesivos problemas en ese sentido; pero esta semana ya habíamos recibido dos y es extraño porque somos un equipo fuerte, en líneas generales, en este aspecto". Por eso, el navarro asegura que no le preocupa demasiado: "No es nuestro mayor problema y esperamos que no vaya a más".