El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón y el técnico azul, el Cuco Ziganda, valoró la situación del equipo antes de medirse mañana a la Ponferradina. El técnico aprovechó para elegir su partido favorito de su etapa en el Oviedo y también habló sobre el mercado de invierno. Estas fueron sus palabras.

Estado físico de Arribas: “Estaba con una sobrecarga, pero en principio contaremos con él”.

El pase en Copa: “Me quedo con la seriedad y la actitud con la que encaramos el partido. Nos repusimos bien a su gol. Es cierto que es un equipo de Tercera División, pero mostramos buena actitud. Tuvimos calidad, llegada y ritmo”.

¿Con qué se queda de 2020?: “No lo sé. La salvación del año pasado fue muy importante de cara a este año. Ahora vamos paso a paso. Tuvimos un mal inicio y ahora estamos subiendo escalones. A ver si somos capaces de ir mejorando y sacando puntos. Sería bueno acabar el año con victoria ante la Ponferradina y en esa pelea estamos todos. Llevamos un par de meses cogiendo más confianza. Se trata de sacar puntos dándole estabilidad y un estilo al equipo. Siendo egoísta por mi parte, he disfrutado mucho en el día a día entrenando al Oviedo, con la presión lógica de los resultados. Ahora seguimos muy responsabilizados por como se vive el fútbol en la ciudad. El grupo es magnífico, la actitud es espectacular y disfruto con mi trabajo

¿Con qué partido se queda de los que ha dirigido?: “Es difícil quedarse con solo uno. Hay dos o tres buenos, Zaragoza, Castellón, Las Palmas...Si me tengo que quedar con uno me quedo con el partido del Racing (el que dio la permanencia matemática). Ese día nos tomamos una cerveza a gusto por la noche. En el fútbol disfrutamos muy poco de las victorias, pero ese día respiramos hondo”.

El reajuste de la Liga: “Tenemos los pies en el suelo y somos conscientes de lo que hay. Si hay posibilidad de traer algo mejor tenemos que ser ambiciosos, pero luego está la materia económica. Aceptaremos lo que haya y tenemos que saber en que territorio nos movemos todos”.

Necesidades en el mercado: “Si hay una ficha y hay posibilidad, ningún entrenador le va a hacer ascos a mejorar la plantilla. Priorizaría más un jugador que mejore lo que hay que a una necesidad específica, porque los puestos los tenemos cubiertos. Si en el mercado se abriese una ventana a que venga alguien que nos pueda mejorar no nos podemos cerrar”.

Mujica: “Es importante que se quiera quedar. Tenemos cuatro delanteros con condiciones muy diferentes, que nos dan alternativas. Hasta ahora no he contado mucho con él porque la competencia es grande y no hay sitio para todos. Aunque esté jugando poco sabe las posibilidades que tiene y como es el mundo profesional. Saben que tiene que entrenar y luego el técnico decide. Apostamos por los jugadores que pensamos que nos dan más”.