“Un jugador nos mandó unas declaraciones de Salva Ballesta que era un ‘fake’ y yo me las tragué al principio. Incluso las escribí en la pizarra. Ha sido un jugador con muchos cojones. Nos ha venido de perlas porque salimos como motos”. Romerito, el entrenador del Atlético Sanluqueño, desveló en la rueda de prensa posterior a la victoria de los suyos ante el Algeciras, líder del grupo 4A de Segunda B, una de las claves en la preparación. Uno de sus futbolistas se había inventado unas frases del entrenador del Algeciras menospreciando la campaña del Sanluqueño. Detrás de la historia se sitúa Diego Cervero.

Diego Cervero llega al vestuario tras haberle pasado unas declaraciones falsas de Salva Ballesta a la plantilla. Esto hizo "que salieran como toros", dice Romerito.

El ovetense, especialista en motivar vestuarios, tiró de ingenio para que sus compañeros salieran a por todos contra el Algeciras. En los días previos, y con la ayuda de un amigo ovetense, se inventó unas supuestas declaraciones de Salva Ballesta haciendo de menos al conjunto gaditano y las envió al grupo de whatsapp del equipo.

“El Atlético Sanluqueño está segundo en la tabla pero me parece más anecdótico que por merecimientos. No me espero un partido sencillo pero creo que si hacemos bien nuestro trabajo y ganamos ellos empezarán a mirar más hacia abajo que hacia arriba”, atribuía el mensaje del delantero a Salva. El mensaje enviado a sus compañeros fue este:

El efecto fue inmediato en los jugadores. Tanto que Romerito, el técnico, decidió mantener las supuestas declaraciones de Salva en la pizarra una vez se había enterado de que no eran reales. En los días previos Cervero, junto a su colaborador en la tarea motivacional, barajaron otras opciones de declaraciones falsas, descartadas estas por su poca verosimilitud, como la siguiente, tildando de “dinosaurios” al trío de ataque que forman Güiza (40 años), Geijo (38) y el propio Cervero (37):

El Atlético Sanluqueño jugó un partido redondo, derrotó 2-0 al líder y se asienta en la segunda posición de su grupo, en plena pelea por el ascenso. Cervero, que cuajó un gran encuentro, hizo el 2-0 de un gran cabezazo, el quinto en su cuenta personal esta temporada. Es el máximo anotador del sorprendente Sanluqueño. Tras marcar ante el Algeciaras, tuvo un bonito detalle al celebrar el gol en honor de Pablo Cortijo, técnico de emergencias sanitarias de una ambulancia que el sábado perdió su vida en un accidente de tráfico en Gijón a los 37 años.

