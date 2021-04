El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón antes de la sesión el lateral Lucas analizó la actualidad del equipo. El canterano, además, hablo sobre su futuro. "Me veo aquí muchos años: este es mi club y es mi ciudad, pero no podemos pensar ahora en eso. Solo cabe la opción de centrarse en el Almería y salir a ganar". El lateral acaba contrato y está muy cerca de renovar con el club por dos años más.

Además, Lucas también habló sobre la situación deportiva: "El futbol son rachas y momentos y los contrarios influyen y no siempre tienes la suerte de meter el gol o de salvarlo. Los partidos se deciden por detalles".

El Oviedo volvió esta mañana a los entrenamientos para preparar el duelo ante el Almería del próximo sábado en el estadio Juegos Mediterráneos (18.15 horas). Los jugadores del Oviedo saltaron al campo número 4 de El Requexón pasadas las 11 horas. El Cuco, que no podrá sentarse en el banquillo ante los andaluces por su expulsión, no pudo contar con Javi Mier, Juanjo Nieto y Viti, lesionados, ni con Leschuk, que recibió un golpe en las cervicales ante el Girona. El argentino evoluciona bien y pese a que estaba previsto que se entrenase, se ha decidido no forzar teniendo en cuenta los días que queda para el partido. De momento, no está descartado para el encuentro. Por otro lado, tampoco estuvo Sangalli, sancionado para el sábado. El donostiarra aprovechó para hacer trabajo al margen.