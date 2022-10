El Oviedo lucha la vuelta de Rubén Reyes a la dirección deportiva

El Oviedo está peleando el regreso de Rubén Reyes a la dirección deportiva. El club azul quiere que el asturiano regrese a su puesto solo unos meses después y ambas partes están hablando para intentar llegar a un acuerdo. La entidad tiene en muy alta estima a Reyes después de su trabajo el curso pasado y tras el despido de Tito Blanco varios directivos empezaron a fraguar su regreso, como adelantó entonces LA NUEVA ESPAÑA.

Reyes se encuentra en el Getafe, club de Primera División, pero vería con buenos ojos regresar al que definió hace más de un año como "el club de su vida". Más aún después de las salidas de Federico González y David Mata, con los que acabó muy distanciado por su marcha al Getafe. El Oviedo está dispuesto a ofrecerle un contrato de larga duración y espera que la operación llegue a buen puerto. El Getafe, por su parte, le dejaría salir.

En la situación actual, el Oviedo recibiría con los brazos abiertos a Reyes y así se lo ha hecho saber en los últimos días. Desde el entorno del directivo asturiano prefieren no pronunciarse sobre la operación, que varias fuentes dan por avanzada. El Oviedo, por su parte, no oculta su deseo por Rubén Reyes, aunque los directivos prefieren ser cautos para no perjudicar la operación. Reyes tiene contrato con el Getafe, pero el club madrileño tiene buena relación con el Oviedo y además su marcha no le dejaría huérfano, ya que Ramón Planes es el máximo responsable deportivo, por delante de Reyes.