Un reto para Costas: doce partidos para recuperar su mejor nivel

Con unas condiciones que vienen de serie (rapidez, anticipación, buen manejo de balón…), la mejor versión de David Costas luce con un elemento que es muy difícil de entrenar: la confianza. Se vio la pasada campaña. El gallego fue uno de los mejores zagueros de la categoría, de ahí que recibiera alguna propuesta sugerente en su ventanilla. Pero decidió seguir de azul para mantener ese estado de confianza. El fútbol, traicionero, se lo ha negado en un campaña complicada por cada lesión en el camino. Pero como siempre hay segundas oportunidades, ahora está ante la ocasión de reivindicarse en los doce partidos que restan para acabar la temporada.

La lesión de Rodri Tarín, estará seis meses de baja, supone un contratiempo, otro más, para Cervera, que se ha acostumbrado a idear soluciones sobre la marcha. Y también es una oportunidad para un David Costas que está sufriendo una campaña decepcionante sin encontrar la continuidad que anhela para mostrar su nivel.

Que el año no sería sencillo lo intuyó el vigués cuando se lesionó en la primera semana de entrenamientos en la pretemporada. No tener el ritmo que supone el trabajo veraniego es una dificultad añadida para cualquier futbolista. En el caso de Costas, el problema se agravó por querer acortar los plazos. Lo confesó en septiembre, tras recuperarse de su recaída: "Me entró prisa por volver".

Ahí entendió que debía tomarse las cosas con calma, pero ni así se libró de los problemas físicos. De fondo, el problema parecía la falta de una base en los entrenamientos y continuidad en los partidos. La zona dorsal fue otro de su problemas.

Ahora, el central se enfrenta a una reválida personal, con el añadido de que el Oviedo se juega la vida en los doce partidos que quedan por disputarse. En lo personal, el momento de protagonismo coincide con la negociación por su renovación. El vigués tiene contrato hasta 2024, pero conversa con el club para ampliar su vinculación.

En su regreso al once, Costas encontrará un aliado: Dani Calvo. Fue su compañero atrás la temporada pasada y juntos formaron una de las parejas más eficientes de la competición. Con la salvación de la categoría en juego, el Oviedo necesita al mejor Costas y el gallego quiere borrar los meses previos acabando el curso con el mejor sabor de boca.