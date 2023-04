Vallejo vuelve a sonreír: apunta a titular en Ibiza y...¿podría seguir en el Oviedo?

Álvaro Cervera, que guarda al extremo las distancias con sus jugadores, fue directo al vestuario cuando acabó el encuentro ante el Lugo (2-1). No se detuvo mucho a analizar el partido, no suele hacerlo nunca en caliente. Pero se dirigió en especial a un jugador. Al que mejor conoce de todos los que tiene ahora a su cargo. Le dio la mano a Manu Vallejo, autor del gol de la victoria en la segunda parte. Para el jugador, el tanto fue una liberación. Para el entrenador y su principal valedor en el club, el saludo fue la forma de agradecerle su actitud en las últimas semanas, que no han sido nada fáciles para Vallejo. Un dato: el gaditano jugó solo dos minutos en Las Palmas, el partido más importante para el Oviedo en el último mes.

El atacante, cedido por el Girona, ha perdido gas. No es titular desde hace un mes. Por eso su buena actuación ante el Lugo puede suponer un cambio para él. De hecho, Vallejo apunta a titular en Ibiza este sábado en un partido en el que el Oviedo espera sellar la salvación. Dicen los que tratan con el atacante que no lo ha pasado nada bien en este último tramo, con el equipo en mala forma y él sin participar. Su reto en los seis partidos que quedan es acabar con las mejores sensaciones posibles. En el club defienden a capa y espada su fichaje, forjado por la influencia de Cervera. Fue la incorporación estrella en invierno y no se preveía su escasa participación. Aún así, Vallejo ha sido determinante desde que llegó. Lleva dos goles que han dado dos victorias: Málaga fuera y Lugo en casa. Dos tantos, uno de cabeza y un derechazo, que facilitaron seis valiosos puntos en la carrera por la permanencia. Después de Enrich y Bastón, los nueves, ningún jugador de la plantilla lleva tantos goles como Vallejo. El sábado se disputará un puesto con Hugo Rama, el que ocupa su teórico lugar desde que Borja Sánchez se hizo con la banda izquierda en el encuentro ante el Leganés. El dilema para el Almirante está servido. Rama cuenta con su total confianza. La apuesta por él es firme. Vallejo, en cambio, es algo así como su ojito derecho. La decisión la tomará el entrenador durante la semana, en función también a como vayan los entrenamientos. Vallejo quiere firmar un buen final de temporada, aunque está prácticamente descartado que pueda seguir de azul el año que viene. No por una cuestión de voluntad, ya que el Oviedo vería con buenos ojos su continuidad, pero Vallejo tiene contrato con el Girona y un alto salario –alrededor de un millón de euros– al que el club azul tendrá complicado llegar el curso que viene. En caso de que el gaditano no siga el curso que viene en Girona e incluso busque acomodo en Segunda, lo más probable es que recale en un club con más músculo financiero. Mientras llega el final, Vallejo apura el reto: recuperar sensaciones. Juanfran vuelve a El Requexón El Oviedo regresó ayer al trabajo en El Requexón para preparar el duelo ante el Ibiza. En lo deportivo, la sesión tuvo una buena noticia para Cervera: Viti se entrenó sin problemas con el resto de sus compañeros. El extremo se retiró con molestias ante el Lugo, pero solo se trataba de una sobrecarga y estará listo para jugar en Baleares. Sequeria y Javi Mier trabajaron al margen de sus compañeros, en la fase final de su recuperación completa, al igual que Juanfran, que saltó al césped de El Requexón y se recupera de su lesión. El resto de bajas fueron las de Montoro, Tarín, Jimmy y Bastón.