Primer día de Cervera tras renovar: "¡Hay que moverse!"

El Oviedo se entrenó intensamente esta mañana pensando en el Sporting y Álvaro Cervera dirigió su primera sesión tras llegar a un acuerdo con el club azul para renovar su contrato hasta 2025. La firma se producirá en los próximos días, pero mientras tanto el Almirante no baja la intensidad. En El Requexón comandó un entrenamiento muy exigente para sus futbolistas de cara a la visita ante el Sporting.

Hubo varios ejercicios, pero en el que más se fajó Cervera fue en uno muy concreto, en el que la plantilla ensayó centros laterales y un contraataque posterior. Ahí, el cántabro, que muchas veces lleva el entrenamiento desde un segundo plano, fue una avalancha de indicaciones. La semana es especial y Cervera lo sabe. De hecho, la plantilla amaneció con una pancarta puesta por la afición en la ciudad deportiva: "Asturias es azul".

"¡Vamos, hay que moverse!", pidió en varia ocasiones a los hombres de banda como Viti, Moro o Lucas. "Si no os movéis nunca os llegará", recalcó. Cervera pidió no arriesgar más de la cuenta en la salida de balón desde atrás y cambiar rápido el balón de banda para así tener espacios para atacar. En una de las acciones que no le gustó dejó una frase curiosa: "Me vale ese ataque, un poco chusquero, pero me vale". El técnico cántabro estuvo muy encima de Mángel, mediocentro, que teóricamente tiene pocas opciones de ser titular si Cervera sigue con su once tipo. La alineación se decidirá en los próximos días.