Borja Bastón, delantero y capitán del Oviedo, habló esta mañana en El Requexón en la que fue la primera rueda de prensa del ariete tras todo lo que pasó en verano. El atacante tenía una opción para jugar en el Pachuca, pero apostó por seguir de azul, lo que implicó la "no renovación" de Sergi Enrich. Estas fueron las palabras de Bastón.

Su estado físico

"Estoy bien, me encuentro bien. La pretemporada es fundamental para encarar bien el año y en eso estamos. Los entrenamientos son muy intensos".

Las lesiones del año pasado

"Lo del año pasado no es habitual, porque hace dos no hubo lesiones. Esperemos que eso se quede en el pasado, porque ahora estamos centrados en hacer bien las cosas y que no haya esos problemas".

El año pasado

"La segunda vuelta no fue buena, tuve varios problemas físicos que no había tenido. Me costó recuperarme de una lesión y volvió a caer en otra. Al final de temporada se dijeron muchas cosas, pero uno no puede hablar. Tengo muchas ganas de afrontar este año. He encontrado mi sitio, estoy a gusto y creo en el proyecto que se está haciendo. Es fundamental de que muchos nos conozcamos y el míster sea el mismo, esperemos que nos ayude y que el comienzo sea bueno".

Cinco delanteros

"Es una cosa del míster y del club y nosotros encantados, es competencia sana y el beneficiado será el equipo. "anto Álex Millán como todos los que han venido son gente joven y tienen muchas ganas de aprender. Los veo muy involucrados a la hora de preguntar cosas y están aprendiendo todo lo que trabaja el míster, como las presiones. Álex Millán es un gran jugador, me está llamando la atención estos días y ojalá entre todos podamos hacer un gran año

Diferencia de intensidad en la pretemporada respecto al curso pasado

"No quiero desmerecer el trabajo de nadie, porque cada uno tiene su forma. El míster es intensidad, trabajo y correr, correr y correr".