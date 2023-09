Confianza de los expresidentes azules a pesar de la situación: "El Oviedo no acabará abajo"

"El Oviedo saldrá de esta". Los expresidentes del club azul, que se ha visto en situaciones como la actual, de crisis de resultados y duda en cuanto al entrenador, coinciden en que la posición del equipo es puntual y que saldrá en algún momento del pozo de la tabla. En lo que sí hay más discrepancias es el rol del entrenador y en el reparto de responsabilidades. Eugenio Prieto, Manolo Lafuente y Toni Fidalgo muestran sus opiniones para LA NUEVA ESPAÑA.

Eugenio Prieto: "La ilusión sigue intacta". El que fuera presidente azul en los 90, la última etapa del Oviedo en Primera División, es el más optimista de todos los consultados. "A pesar de la clasificación, la ilusión sigue intacta. Creo que el equipo saldrá de ahí, porque tiene una gran plantilla, con buenos jugadores, muy profesionales: lo han demostrado aquí y en otros clubes anteriormente", señala.

Para Prieto, al margen de los resultados, "Pachuca está haciendo una gestión social brillante, con la gente ilusionada como hace tiempo. Están cambiando el club, mejorándolo día a día. Y en el plano deportivo llevan poco tiempo y cuesta trabajo conocer el fútbol español. Necesitan un tiempo de adaptación". Sobre Cervera, Prieto considera que "es un profesional muy cualificado dentro del fútbol español. En Oviedo gusta otro tipo de juego, pero él fue claro, es sincero con lo suyo. Aquí solo vale ganar, ganar y ganar".

Manolo Lafuente: "Algo falla". El máximo dirigente en los tiempos de mayores penurias analiza la situación con "ligera preocupación": "Lo que se vio en Andorra es difícil de aceptar. Es verdad que la situación no es la pensada, pero confío en la reacción del equipo".

Sobre la plantilla que Cervera tiene a su disposición, Lafuente considera que "al final se valora en función de los resultados, así que algo falla. No todo es responsabilidad del entrenador, eso está claro". Sobre la continuidad o no de Cervera, señala que "no me corresponde a mí tomar esa decisión, el consejo tiene más información. No me satisface ningún cambio de entrenador, pero si no hay otra solución...".

Toni Fidalgo: "Cervera no da con la tecla". Para el presidente que lideró el recordado proceso de 2012, "el entrenador no da con la tecla y creo que hay técnicos de un perfil que casaría mejor con este Oviedo. Eso no quita para que en unas semanas dé con la tecla. Pero no toda la responsabilidad es suya, los que fichan son los directores deportivos. Creo que es una combinación de mala praxis".

Toni Fidalgo confía en que "el Oviedo no estará al final de temporada ahí, pero esos puntos se pueden echar de menos" y expresa ciertas dudas sobre la decisión en el banquillo: "Cervera es trabajador y serio, pero en el fútbol es necesario cambiar el chip. A lo mejor sería bueno darle un voto de confianza, pero un entrenador nuevo también puede suponer un plus de motivación. A los entrenadores hay que conocerlos de verdad y apostar por ellos".