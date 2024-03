Sebas Moyano, héroe inesperado (hasta para él mismo): "No esperaba llevar tantos goles"

Cuando el partido en el Carlos Belmonte avanzaba con dudas, sin saber aún de qué lado caería, aunque con el Oviedo más entonado tras el descanso, una carrera de Sebas Moyano facilitó el camino. Una carrera y una perfecta definición que entró en la portería defendida por Vaclik tras tocar en el poste. A ese golpeo a la red le siguió una celebración con dedicatoria que sería básica a posteriori para cerrar un triunfo que lanza al Oviedo en la tabla.

Era su octavo festejo de la temporada, pocos habrían vaticinado el genial rendimiento del extremo andaluz, pero él pide más, Sebas Moyano atendió a LA NUEVA ESPAÑA al final del choque en el Belmonte visiblemente satisfecho por el botín capturado en tierras manchegas.

Las sensaciones tras el trascendente triunfo. "La de Albacete es una victoria fundamental porque estos tres puntos son importantísimos de cara a lo que nos viene. Fuera de casa no estábamos compitiendo igual que en el Tartiere y éramos conscientes de que teníamos la oportunidad de poder engancharnos arriba, e hicimos un buen partido".

Un choque con muchas alternativas. "La primera parte es más suya y la segunda nuestra. Ellos empezaron apretando, pero nosotros siempre hemos estado serios, supimos competir. Hicimos lo que habíamos trabajado durante la semana y la victoria es justa por lo que se vio en el terreno de juego. Lo merecemos".

La necesidad de ganar fuera. "Siempre es de agradecer que las victorias lleguen acompañadas de buen juego, pero lo más importante en estos momentos de la competición es sumar. Que los tres puntos sean para el Real Oviedo. De Albacete nos vamos con el mejor sabor de boca".

Así siguió él la acción del gol. "Lo primero que veo es que Borja (Bastón) se la deja de cara a Santi (Colombatto) y se abre un espacio al salir él de su zona como delantero que yo aprovecho. Veo, además, que Colombatto cuando recibe ve mi movimiento y mete un balón buenísimo, increíble. Y tengo la suerte de definir bien ante su portero".

Fallo en Valladolid, acierto en Albacete. "A veces es una cuestión de detalles. En Valladolid quizás no tuve la determinación tan clara de ir hacia portería y dudé un poco en una jugada parecida. En Albacete, no. No dudé en ningún momento. Lo tenía claro y seguí hacia adelante y he tenido la suerte de que entrara".

Ya es el octavo gol en la Liga. "Siempre encaras la temporada con optimismo, pero en verano no pensaba que pudiera hacer tantos goles como los que llevo ahora en mi cuenta. Estoy cómodo, a gusto. Y creo que eso se nota en el rendimiento. Es algo muy importante. Ojalá sigan llegando los goles y sobre todo que siga ganando el equipo".

La relación con Carrión. "El míster y yo nos conocemos de hace tiempo, sé lo que él quiere de mí y él sabe lo que puedo darle. Va todo en sintonía: si el equipo se encuentra bien, cada jugador también se siente así. Voy cada día pensando en hacer gol, no me pongo una cifra general".

Posición a estas alturas. "No me parece que sea lo más importante, sino fijarnos en nosotros mismos, en nuestro trabajo y empezar a pensar en el Racing para seguir con esta dinámica".

El regreso de Álex Millán. "Esta victoria va para él. Es un jugador que nos va a dar muchísimo. Ha peleado un montón por recuperarse cuanto antes y va a ser importante. Estoy seguro".