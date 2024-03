El Femenino da la cara pero cae ante el Madrid B (0-1)

El Real Oviedo Femenino dio la cara ante el líder, pero se quedó sin recompensa alguna. El Real Madrid B tiró de eficacia para asestar un golpe decisivo para el campeonato y deja a las de Andrea Suárez con la misión de luchar el ascenso más que complicada: debería remontar 8 puntos en las 5 jornadas que restan para ser al menos segundas y pelear en el play-off.

Andrea Suárez apostó ayer por un once formado por Saray; Ginés, Alejandra, Iglesias, Riquelme; Marina Crespo, Buceta; Pradilla, Abi Quiroz, Anina; y Nerea.

El partido fue igualado desde el principio pero el equilibrio se desvaneció a los 20 minutos, con una internada de Sara Martín por la banda derecha, aprovechando un espacio desprotegido en la zaga carbayona. Su centro rebotó en la defensa y el balón quedó libre. Allí llegó Marisa para, adelantándose a las zagueras azules, batir la meta de Saray.

Lo intentó el Oviedo, no obstante, en lo que quedaba de primera parte y tras el intermedio. Entraron en el segundo acto Sheila, Helena, Denise y Rebeca, pero sin la suerte del gol.

Las de Andrea Suárez se mantienen cuartas, con los mismos 47 puntos. aunque más distanciadas del objetivo: el play-off está a 8 y el ascenso directo a 14, con 15 en juego.

"No bajaremos los brazos". La derrota dolió en el seno del vestuario porque el esfuerzo mostrado sobre el terreno de juego no se tradujo en ninguna recompensa, pero al menos le queda a las azules y su entrenador, Andera Suárez, el consuelo de haber competido de tú a tú con las primeras de la clasificación. "Fue un partido complicado, porque ante el líder no puedes darle ni media ocasión y la que tuvieron ellas la aprovecharon para marcar. Competimos bien, tratamos de llegar con la pelota, de quitarles el balón pero no logramos acertar en el área. No tuvimos fortuna ahí", resumió la entrenadora del conjunto azul. "No bajaremos los brazos nunca, este equipo nunca lo hará, sea como sean los resultados del resto de equipos y tenemos que seguir peleando hasta el final", añadió Suárez tras el encuentro.

