Fútbol y Oviedo para sentirse libre: así son los partidos que organiza el club azul en el Centro Penitenciario de Asturias

Una paloma blanca. Esa ha sido siempre una de las alegorías favoritas de los presos en España. Estas aves, que se colaban a través de las rejas de las celdas y se escapaban a placer, siempre han simbolizado la libertad para los reclusos. Pero este libre albedrío no siempre llega en forma de pájaro.

La Fundación Real Oviedo trabaja semanalmente en el centro Penitenciario de Asturias (CPA) para que los presos puedan evadirse de sus problemas dentro de la prisión asturiana. La entidad azul ha elaborado un programa de intervención social para desarrollar una actividad deportiva en la que participan internos del centro penitenciario asturiano; más concretamente, en el módulo UTE (Unidad Terapéutica). Para la temporada que viene, el programa de la Fundación se ampliará a más módulos.

Alfredo Merchante, responsable de este programa, asegura que los objetivos de la entidad pasan por fomentar la superación personal, promover el compañerismo, el trabajo en equipo, mejorar la condición física y psicológica, el esfuerzo y buscar la integración social de los participantes.

En este contexto, integrantes de las peñas Oviedín, Bochum, Wences, Castrillón, La Colonia y Las Regueras crearon un equipo de fútbol la semana pasada para enfrentarse al formado por los reclusos de la cárcel asturiana. "Juegan muchísimo, nos ganaron de tres y los goles son incontables", dice con admiración Adrián González, de la peña La Colonia, uno de los jugadores que entró por unas horas al CPA para "distraer" a los reclusos.

"La verdad que es una experiencia impactante. Entras y ya empiezas a ver todo el tema de las puertas que se cierran, pero no llegas a pasar miedo", cuenta González sobre su paso por la cárcel, en la que jugó contra presos "de un módulo tranquilo". "Los que vienen a jugar lo tienen como una especie de premio por buen comportamiento, o porque están cerca de salir en libertad", explica. Los presos entrenan dos días a la semana durante dos horas, y se encuentran en búsqueda activa de equipos con los que poder competir, aunque ya tienen dos fechas fijadas en el calendario: se medirán contra el Universidad de Oviedo en un partido de fútbol once y contra los entrenadores de la Fundación, en fútbol sala.

A su vez, la Fundación Real Oviedo realiza diversas charlas formativas sobre deporte para que los presos puedan llevar una vida más saludable tanto dentro de la cárcel como cuando salgan de ella para tener una segunda oportunidad en la vida.

"Lo que más llama la atención es lo que valoran ver gente nueva. Ellos están allí metidos todo el día y llevan mucho tiempo sin conocer gente, sin hablar con nadie que no sean ellos mismos. De hecho, al terminar de jugar, muchos nos quedamos hablando porque nos conocíamos de haber jugado de jóvenes en algún equipo", comenta González, que sin duda repetirá experiencia, y que a pesar de las muchas creencias populares que puedan existir, él se sintió totalmente tranquilo. "No hubo ningún jaleo, ni mucho menos. Con esto despejan y les presta mucho. Además, juegan de maravilla y entrenan dos días por semana", indica el peñista, quien no considera importante el resultado, pero sí, el ayudar. "Ya ni me acuerdo de cómo quedamos", sentencia.

La agenda de la Fundación azul, a reventar

La Fundación Real Oviedo trabaja, además de con el programa de intervención social para los presos, con muchos otros proyectos de inclusión. Uno de los más conocidos es el proyecto Genuine, un equipo de fútbol formado por personas con discapacidad intelectual. El conjunto Genuine azul tiene por delante un fin de semana movido. Los carbayones jugarán un torneo en Bayona, donde se enfrentarán a varios equipos españoles como el Deportivo o el Celta. La última semana de abril, este equipo, junto a la Escuela de Fútbol Real Oviedo Diversidad Funcional (EFRODIV), jugarán varios partidos dentro de la Liga "Pelayo Novo" en los campos del Avilés Stadium.

La Fundación azul también tiene dentro de su agenda promover el deporte para mayores de sesenta años, el deporte sin límites en los colegios, charlas de visualización del equipo Genuine, visitas de centros educativos a la Fundación Docente de Mineros Asturianos (Fundoma)... Con estas actividades, la entidad carbayona busca que los niños puedan ver en primera persona lo que significa hacer deporte para las personas con cualquier tipo de discapacidad.