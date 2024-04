Moyano habla del arbitraje contra el Tenerife y sobre su estado de forma de cara a puerta: “Tenemos que centrarnos en lo nuestro”

Sebas Moyano es uno de los hombres, junto a Leo Román, que más minutos ha sumado esta temporada con la camiseta del Real Oviedo. Lleva unos partidos que no encuentra el nivel que mostró el resto de la temporada, pero espera poder reponerse cuanto antes y volver a hacer gol.

Derrota contra el Tenerife. "Un golpe duro. Era una oportunidad importante de estar ahí. Quedan cinco partidos y sabemos que tenemos que corregir cosas. A pensar ya en Huesca".

Los cinco partidos restantes. "Está todo muy apretado. En el último tramo todos se juegan algo y solo ha ganado el Valladolid. Sabemos que dependemos de nosotros y que si hacemos las cosas bien estaremos ahí".

El árbitro. "Es algo que no quiero hablar. Tenemos que centrarnos en lo nuestro, eso no nos va a dar nada".

Estado. "Ahora mismo creo que no estoy como antes, tengo que aportar más. No estoy tan acertado de cara a portería, pero daré todo lo que pueda".

El penalti a Borja. "Estaba centrado en el partido. Al final es una decisión que toma el árbitro y no quiero hablar de ello porque no suma nada. Centrarnos en el Oviedo".

La zona baja de la tabla. "Por abajo está tan apretado como por arriba, por lo que todos los partidos son lo mismo. Nosotros tenemos un objetivo muy grande".

Derrota. "Las derrotas duelen. En el Tartiere siempre somos fuertes y no lo fuimos. Un mazazo pero concienciados en el sábado. Seremos un equipo con nuestra identidad".

Huesca. "El Huesca es un equipo fuerte con muchas cosas buenas. Haremos nuestro juego".

Hombre con más titularidades. "Bueno, al final vine para ayudar y siempre he estado muy agradecido. Todo lo que sea sumar siempre es bueno".

La reunión con el CTA. "No estoy muy metido y no sé si ha salido algo. Es algo que no nos incumbe y nos centramos en lo que viene".

Los goles que no entran. "El otro día tuvimos ocasiones claras con dos palos y las acciones de Masca. Al final ellos, en un desajuste nuestro, nos meten gol. Siempre nos hemos repuesto. Esta es la primera que no hemos sido capaces, pero estamos tranquilos".