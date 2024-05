Cazorla, en la previa del Huesca: “La auto presión nos está pesando mucho, tenemos que gestionarla”

Santi Cazorla ha vuelto. El llanerense, tras un impás por lesión, parece que podrá viajar a Huesca junto al resto de la expedición para ayudar a un equipo que lo necesita de cara a final de Liga.

Sensaciones. "Me encuentro bien, cogiendo sensaciones. He estado un mes parado. Me falta coger el ritmo. Me veo para lo que necesite el equipo. Me faltan entrenamientos pero a estas alturas tenemos que estar para arriesgar".

El descanso. "Se pasa muy mal desde fuera. Siempre quieres ayudar y cuando no lo haces se pasa mal".

Antes de la lesión. "Estaba en el mejor momento. Fue una pena porque necesitaré tiempo para recuperar sensaciones. Quiero ayudar".

Sobre ser titular. "Siempre quiero jugar lo máximo posible. Carrión es el que decide, no hay nada hablado".

El bache. "Tenemos que disfrutar de la situación que estamos viviendo. Nos está pesando esa ilusión. Tenemos a la gente volcada y eso nos tiene que ayudar. La auto presión hay que saber gestionarla".

Los arbitrajes. "Al arbitraje reaccione con nerviosismo. Pensaba que lo iba a pitar. Es muy frustrante. El mensaje tiene que ser otro. Si no hemos sumado tendremos que hacer las cosas mejor. Dejar lo externo para el club".

"No creo que al árbitro le influya que esté yo. Quizá yo puedo hablar con ellos de manera diferente, pero ellos tienen un criterio".

Los imprescindibles. "No creo que haya nadie imprescindible en el equipo. Fueron a Elche sin mí y nadie se acordó de que no estaba. Falte quien falte competimos".

"Tenia en mente disfrutar de una situación así, pero no nos puede pesar, hay que disfrutarlo. Nos está afectando un poquito".

Las cinco finales. "No hay partido fácil. Los de abajo están ganando. La competición es muy igualada y somos conscientes de ello. Huesca será complicado. Tenemos que intentar aprovechar".

Jugar fuera de casa. "Si me das a elegir prefiero jugar en el Tartiere, pero el calendario es el que es. Somos conscientes de que fuera de casa es más difícil, pero podemos competir. Partido a partido".