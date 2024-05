Habla Borja Sánchez, el héroe de Huesca: “Vengo trabajando mucho durante los últimos meses”

El Oviedo triunfó en Huesca y Borja Sánchez volvió al once para convertirse en el líder de los azules. Participó en el primer gol, anotó la sentencia y siempre dio soluciones en la banda izquierda. El día de su primera titularidad en el Oviedo desde su regreso, el canterano cumplió con un día redondo.

“Vengo trabajando mucho durante los últimos meses y tratas de ayudar al equipo en lo que puedas hacer desde fuera. No había tenido muchos minutos pero en Huesca salgo de inicio y me quedo muy contento sobre todo por la victoria del equipo, que refuerza el trabajo del equipo en los últimos partidos que no se había traducido en resultados pero había sido bueno”, indicó Borja en la zona mixta tras el choque.

El atacante reivindicó el nivel de los suyos. “A excepción de la segunda parte ante el Mirandés que no había sido buena, en el resto no estuvimos mal. En Cartagena se nos puso el partido cuesta arriba con la expulsión. Y contra el Tenerife en un partido en el que somos bastante superiores al rival y nos marcan en una jugada aislada. Siempre confiamos en nosotros, lo demostramos trabajando durante la semana y en Huesca demostró el equipo está unido y fuerte. Vamos a por más”, expresó, antes de agradecer el apoyo de la afición: “La respuesta de la gente fue impresionante, la cantidad de gente que había, más los que lo hacen desde su casa. Solo nos queda darles las gracias”.