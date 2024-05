Horario y dónde ver el partido Eibar - Oviedo de la última jornada de Segunda División.

El Real Oviedo se juega su clasificación en play-offs este domingo 2 de junio contra la Sociedad Deportiva Eibar, que, en caso de ganar y de que el Elche gane en Butarque al Leganés, tendría un pase directo a Primera División. Tras la victoria frente al Andorra (3-0), el Oviedo cuenta con opciones de asegurarse un lugar en play-offs. Gracias a esta victoria se posiciona con 64 puntos en 5ª posición, los de Carrión tienen el pro de depender de sí mismos y el contra de afrontar, de largo, el partido más exigente de entre sus rivales, Sporting y Racing. Ganando, además de garantizar el play-off, el Oviedo podría superar al Espanyol en caso de que los catalanes empatasen o perdiesen en Cornellá-El Prat contra el Cartagena.

Con todo, la parroquia carbayona tiene muy claro que dependen de sí mismos, y que una victoria en Eibar les asegura jugar la liguilla de ascenso a Primera, a no ser que empaten o pierdan. En caso de empate, los azules se exponen a quedar eliminados si el Racing puntúa y el Sporting gana, pues en caso de triple empate a puntos, Racing y Sporting, en ese orden, quedarían por delante. En caso de derrota, el Oviedo necesitaría que el Sporting no ganase o que el Racing perdiese para no quedar fuera de las eliminatorias por el ascenso.

Al tratarse de la última jornada de la liga y como viene siendo habitual desde hace años, todos los partidos se disputarán el mismo día y a la misma hora, es decir, en horario unificado el 2 de junio a las 18.30 horas. Algo que ya ocurrió en la penúltima jornada al haber muchas cosas de juego en muchos encuentros.

El partido Eibar - Real Oviedo del domingo 2 de junio a las 18.30 horas se podrá seguir a través de varias plataformas: Amazon Prime Video, Dazn y el canal La Liga TV Hypermotion 2, presente en varias plataformas como Movistar.

El Oviedo se desplaza a Ipurúa junto a su dedicada afición, que agotó las 300 entradas visitantes disponibles para este encuentro en tan solo dos minutos. El conjunto de Carrión contará de esta manera con el apoyo de 300 fieles en el decisivo encuentro del domingo. A los que se sumarán, a buen seguro, otros muchos que tienen la intención de viajar sin entrada o de intentar conseguir una "in situ".

Sin embargo, el Oviedo no solo contará con el apoyo de los aficionados que se desplacen hasta el Estadio Municipal de Ipurúa, sino que tambiéncontarán, con todos aquellos carbayones que verán el partido desde sus casas, en los bares, con amigos y familiares a través de plataformas como, DAZN, Prime Video y el canal de La Liga Hypermotion; todos ellos son canales de pago.

Además, LA NUEVA ESPAÑA narrará minuto a minuto un partido que estará cargado de emoción en el que el conjunto azul se juega su clasificación en play-offs.