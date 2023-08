La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha advertido de falta de etiquetado en español de un lote de tabletas de chocolate MILKA, por lo que recomienda a aquellas personas con alergia y/o intolerancia a cualquiera de los ingredientes de estas tabletas de chocolate que se abstengan de consumirlo.

Mondeléz Internacional ha hecho un comunicado sobre este incidente, en el que señala que se trata de un único lote afectado, el lote es el OOV0432741 de tabletas de chocolate MILKA 250G MMMAX Luflée Caramel con fecha de caducidad 06/04/24. Como medida de precaución, recuerda que entre sus ingredientes frutos de cáscara y trigo, además de que las tabletas contienen leche, soja o avellana.

El consumo de este producto no comporta ningún riesgo para la población que no tiene intolerancias ni alergias. "Dichas tabletas cumplen con las normas y estándares de calidad, pero, al no estar etiquetadas en español, no es fácil reconocer los alérgenos en los idiomas que están incluidos en las mismas", señalan en su comunicado.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Cantabria, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

El caso de querer proceder a la devolución del producto o requerir cualquier aclaración al respecto de la incidencia, la compañía señala a los afectados que contacten con el Servicio de Atención al consumidor en el teléfono 900 963 248 de lunes a viernes en horario de 09.00h a 18.00h; o a través del formulario de contacto de su página web.