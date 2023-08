La plantilla de la Policía Local de Siero tiene un absentismo laboral del 33%. Así lo informó este lunes el alcalde, Ángel García, tras anunciar que los interinos con los que se cubren las vacaciones de verano continuarán para paliar la falta de efectivos. "Quiero aprovechar esta situación para agradecer a Sergio Luaces y a una parte de los agentes que, afortunadamente a día de hoy son la mayoría, y a todos los interinos que están sacando adelante el servicio diariamente. Si se hace bien es positivo y necesario y si se hace mal es un servicio perfectamente prescindible y amortizable", afirmó.

De la plantilla de 30 policías fijos, 10 de los agentes están de baja. "Es una cifra bestial", apreció García, quien ofreció la radiografía sobre el cuerpo junto al jefe en funciones de la Policía Local, Sergio Luaces. En ese sentido apuntó que algunos de los policías de baja "son de los más beligerantes contra el Alcalde" y que "parece que en algunos casos cogen la baja para boicotear el servicio". Puso como ejemplo que uno de los empleados trabajó un día en 2022 y ninguno en el presente año. "El sistema de protección está para quien hace un buen uso, no para quien abusa", añadió.

El objetivo de dar a conocer el rango de absentismo laboral es que "todos los vecinos conozcan qué tenemos, porque hay mucha confusión y hay gente que en la política lo utiliza todo, y si hay que afrontar algún problema lo afrontamos", aseguró el regidor. A esta plantilla de 30 policías se suman 14 agentes provenientes de la bolsa de interinos que sacó adelante el Consistorio "y que un sindicato denunció", dijo. "La utilizamos para dar las vacaciones, para organizar mejor el calendario anual, porque nos encontramos con que de los 30 efectivos fijos, hay 10 de baja y tenemos un 33% de absentismo".

Por eso avanzó que los agentes interinos a los que recibió en el despacho continuarán "de manera indefinida". Sobre todo, teniendo en cuenta que a finales de año se jubilará un agente y en 2024 se llevarán a cabo tres jubilaciones más. "Con esta situación, a lo público le cuesta más dinero y la organización del servicio es más difícil", señaló.

Por otro lado, García quiso dejar claro que la seguridad ciudadana no se ve afectada por esta situación en la Policía Local, ya que "no es competencia de los ayuntamiento, sino de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil y la Policía Nacional. La Policía Local no tiene competencia en esta materia, aunque sí colabora cuando hay gente con compromiso y que se molesta", concluyó.