"Soñando Muñecas", el ganchillo solidario de Lugones para Etiopía

"Mi vinculación con Etiopía comienza en el año 2008, cuando mi marido y yo viajamos al sur del país a buscar a nuestros dos hijos mellizos que, por aquel entonces, contaban con tres meses de edad", recuerda Ana Blanco, una de las fundadoras de la asociación "Soñando Muñecas". Junto a ella está su hermano, Ángel Blanco, y su marido Carlos Martínez, quienes son los artífices de este colectivo que nació en diciembre de 2022 y que está desarrollando tres proyectos paralelos que se están llevando a cabo en el país africano.

Cuando Ana Blanco viajó para finalizar su proceso de adopción tuvo claro que volvería con ellos allí, "para que conocieran sus raíces". Su sueño se cumplió en el año 2016, con un periplo turístico por el norte de Etiopía. "Un chico me paró y me pidió dinero para comprarse unos zapatos. Cuando acabamos la visita me buscó para enseñarme el calzado que se había comprado y me pidió mi correo electrónico para seguir en contacto conmigo", explica. Así nació su primer proyecto, "Yayo". Blanco y su marido, con la colaboración de su hermano, Ángel, costearon la educación de aquel chico que entonces "tendría 14 o 15 años".

En 2018, tras el fallecimiento de su madre, la sierense comenzó a asitir a clases de tejer. "Un día vi una muñeca y le dije a la profesora que quería hacer una igual. Cambié el punto por el ganchillo y la verdad es que no se me daba nada mal". Por aquella época, en su lugar de trabajo, organizaron una "talent week" donde cada empleado tenía que llevar una muestra de algo que se le diera bien. "De repente mis compañeros empezaron a encargarme muñecas y así fue como pudimos financiar la educación de Yayo", cuenta.

Así, en 2021, el destino les puso en contacto con otro chico que se había quedado sin recursos para estudiar. "Apostamos por él y pagamos tanto su educación como la de su hermano", explica. Sin embargo, lo que realmente querían "era encontrar una zona donde pudiéramos apostar por un proyecto de educación puro y duro". Fue entonces cuando contactaron con la organización Omo's Morningstar Children, encargada de educar a 50 niñas en una situación de alta vulnerabilidad y con la que firmaron un acuerdo.

Y así nació "Soñando Muñecas", que el próximo 3 de diciembre organiza un Mercadillo Solidario en el Centro Polivalente de Lugones. "Nuestro objetivo, además de conseguir financiación, es darnos a conocer, conseguir apoyo y poder sacar más proyectos adelante", señala. Cuentan con el respaldo de diferentes asociaciones y empresas y están realizando una campaña de recogida de libros y juguetes para poner a la venta. "Esperamos que tenga la misma acogida que estamos teniendo al pedir la colaboración de empresas, otros colectivos y el pequeño comercio", destaca.