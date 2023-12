La Cabalgata de Reyes de Lugones: la tradición que nació de una conversación entre amigos

Corría el año 1995 cuando Roberto Nicolás acudió a ver la Cabalgata de Lugones con sus hijos por primera vez. "Era muy triste, porque aquello no era un desfile ni era nada", cuenta. Fue entonces cuando este electricista de profesión y presidente de la Asociación de la Cabalgata de Lugones (Acarlug), coincidió allí mismo con un conocido que era carpintero. "Le dije: ¿por qué no hacemos nosotros una cabalgata en condiciones para el año que viene? Y así empezó todo", rememora.

Los principios fueron difíciles. "No teníamos nada. Las herramientas, los generadores, los equipos de música... Todo lo traíamos nosotros de nuestras propias casas, hasta que empezamos a pedir ayuda a amistades, familiares, e incluso grandes empresas", explica. El electricista, ahora ya jubilado, recuerda que "en los primeros desfiles, la empresa de maquinaria Casado nos dejó tres remolques de unos tractores, y una vecina, nos cedió una cuadra que tenía para que pudiéramos trabajar". Aquellas fueron las primeras carrozas que construyeron, pero desde entonces, desde hace más de 20 años, no han parado.

David Antonio Alonso, secretario actual de Acarlug, relata que "en 2007 fue cuando nos vimos obligados a crear la asociación, porque desde el Ayuntamiento de Siero te solicitaban una serie de trámites que sin estar constituidos como tal no podíamos presentar y porque, evidentemente, el Consistorio no puede hacerse cargo de todas las cabalgatas del concejo y en Lugones no había nadie que se encargara de eso". Roberto Nicolás añade que "a través de una representación de asociaciones de Lugones, El Portazu, la de las fiestas de El Carbayu o las de Viella, fuimos creando la nuestra". Una vez constituida, "empezamos a lucharlo, a invertir dinero y a pedir ayuda para que nos donaran material". La verdad es que, "la respuesta por parte de la gente siempre fue muy buena", indica.

Actualmente, la asociación está compuesta por doce personas, más media docena de voluntarios que acuden a echar una mano cuando pueden. "La gente tiene su trabajo, su familia, sus cosas y no pueden estar aquí todo el día, pero en cuanto tienen un rato no hay ni que pedirles que vengan", cuentan el el colectivo.

El año pasado, fue la primera vez que tuvieron que pedir a los vecinos y comercios que les ayudaran con el presupuesto "porque no llegábamos". Acarlug trabaja con una asigación anual del Ayuntamiento de Siero que les concede una ayuda de alrededor de 12.000 euros. "Con ese dinero se contrata a las comparsas y se compra el material para las cosas que se estropean o las que hay que hacer nuevas", señala Alonso.

Este año, también han tenido que lanzar una campaña para que la gente les ayude. "Hemos colocado unas huchas en cinco establecimientos de la zona, para que la gente colabore", explican. Además, "vendemos lotería y hemos organizado un campeonato de parchís. El 50 por ciento de lo recaudado con la inscripción se destina a la cabalgata y el otro 50 a los premios para los participantes", detallan.

Y es que el desfile de Lugones cuenta actualmente con 12 carrozas. Están las de los Reyes Magos, "pero también las de los séquitos romano y egipcio, la del portal de Belén y el Castillo de Herodes". Además, dos de ellas son alegorías a los orígenes de la localidad sierense. "La Fábrica de Juguetes representa el pasado industrial de Lugones y los castros los inicios del pueblo", comentan.

En total, cada año participan entre 600 y 700 personas, dependiendo de los trajes que pueda coser María Jesús Fernández, coordinadora de vestuario. "Este año he tenido que hacer nuevo el del Rey Melchor, el de la Virgen María y ocho trajes para niños que participan en el desfile", señala. Fernández lamenta que "ya no me quedará mucho más que coser, porque los años van pasando y cada vez me cuesta más trabajo".

Y es que, tal y como explica el secretario de Acarlug, "la media de edad de la asociación es de 70 años". Esto, a la larga, supone un problema porque "por un lado, no hay un relevo generacional que tome las riendas cuando no podamos hacernos cargo y, por otro, estamos acostumbrados a que nos lo den todo hecho".

Los voluntarios de Acarlug no paran en todo el año. "Para esta ocasión no nos ha dado tiempo, pero tenemos pensado ampliar el número de carrozas", señalan dedde el colectivo. El desfile de la Cabalgata es el día 5 de enero "y el día siete ya estamos pensando nuevas ideas para la siguiente edición", comentan. De momento, últiman los detalles de la de 2024, para que todo esté a punto para el gran día, como siempre ha ocurrido.