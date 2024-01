El pasado 19 de noviembre, los vecinos de Carbayín Bajo rendían un homenaje al que había sido su médico durante los últimos 25 años, Juan Jesús García. La fecha de jubilación del facultativo estaba fijada para el 15 de diciembre, "aunque se ausentó antes porque tenía días de vacaciones que le debían", explica Covadonga Martínez, presidenta de la Asociación Les Ayalgues. Desde mediados de noviembre hasta el día oficial de su retiro, el puesto de García fue ocupado por diferentes profesionales, hasta que "le dieron el puesto a una sustituta definitiva", explica.

El problema radica ahora en que desde hace casi tres meses, acudir a la consulta se ha convertido para los vecinos de la zona en motivo de "auténtica incertidumbre". "La cuestión es que la persona que ocupa ahora la plaza, en calidad de sustituta, va rotando por diferentes centros de salud", indica Martínez. En este sentido, asegura que "a muchos nos ha pasado de pedir cita, presentarte en el ambulatorio y que te digan que la médica no está porque ha tenido que ir a prestar el servicio a otro sitio". "Si ven que tiene pacientes a los que pasar consulta, que avisen para que no pierdas el tiempo en ir hasta allí, o al menos que nos deriven a Carbayín Alto o a Valdesoto", reclama la dirigente vecinal.

Según la opinión de la presidenta de Les Ayalgues, "el problema radica básicamente en la administración, que no es capaz de planificar las consultas en coordinación con la médica que está sustituyendo a Jesús". Además, añade que "los días que no presta el servicio en Carbayín no son fijos. Por tanto, lo mismo puede pasar aquí una semana entera, que venir solo dos días o los que cuadren según la vayan avisando de otras necesidades". En caso de que sea una consulta al uso, "puedes cambiar el día y no pasa nada, pero ¿y si tienes una urgencia? No queda más remedio que llamar al 112", detalla.

La información que les consta actualmente es que a finales de febrero se abrirán las solicitudes para que médicos con plaza puedan concurrir a puestos de traslado, en las que el centro de salud de Carbayín estaría incluido. "Aquí se nos plantean dos opciones: una es que alguien quiera venir para aquí y se solucione el problema, y la otra es que el puesto quede vacante y sigamos con la misma problemática", sostiene Covadonga Martínez.

"Queremos dejar claro que estamos muy contentos con la médica que tenemos ahora mismo, porque es una persona muy agradable y muy atenta, pero necesitamos que se nos dé un servicio de calidad", subraya Covadonga Martínez. "Si a finales de febrero continuamos en esta situación, habrá que plantearse empezar a movilizarse", advierte.