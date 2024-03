"Lágrimas de una gitana", el relato de una "mujer libre y feminista" en el IES de La Fresneda

Decenas de actos se sucedieron ayer en Siero, protagonizados por instituciones, centros educativos o diferentes colectivos que quisieron conmemorar el 8M. Hubo numerosas iniciativas, como la instalación de expositores por el Día Internacional de la Mujer en todas las bibliotecas del concejo. Una de las iniciativas más celebradas de la jornada fue la del instituto sierense de La Fresneda por la que Adela Gabarri compartió con los escolares sus vivencias, recogidas recientemente en el libro "Lágrimas de una gitana".

La presidenta de la Asociación Gitana de Gijón acudió al centro para charlar con los estudiantes sobre sus dificultades como mujer y su trayectoria vital.

Nacida en León en 1954, lleva más de 40 años residiendo en Gijón. Se define a sí misma como "una mujer gitana, libre y feminista". Es por eso que, en los actos conmemorativos organizados en el IES de La Fresneda con motivo del Día Internacional de la Mujer, Adela Gabarri era una personalidad indispensable. Ella acudió porque cree que "es muy interesante que mi libro ‘Lágrimas de una gitana’ comience a introducirse en los colegios".

La obra narra la vida de Gabarri, que ha luchado durante toda su vida por los derechos de la mujer gitana y contra el racismo. Contó su historia y mucho más al cerca de un centenar de alumnos de segundo de Secundaria que se reunieron con ella en la biblioteca del centro. "Quiero que ellos me hablen y me pregunten sobre mi cultura, y yo trataré de contestarles de la mejor manera posible", dijo. Y es que, según la mujer, "es el desconocimiento y el miedo lo que hace que no te acerques a la persona, cuando el hecho de compartir todos las diferentes culturas es el aspecto más enriquecedor de la educación".

El pasado diciembre, Adela Gabarri fue reconocida con el premio Yumper "Asturianos de Braveza", junto a Manuel Paz, por su lucha contra el racismo y la defensa del papel de la mujer dentro de su propia cultura. Insiste en que "las medidas educativas son la única vía de integración social y lucha contra la discriminación de las mujeres gitanas". Y así se lo transmitió a los estudiantes del Instituto La Fresneda.

En el mismo IES de La Fresneda hubo también una charla sobre inmigración en la que diez mujeres dieron a conocer sus diferentes culturas a los alumnos del centro educativo. Todas ellas contaron a los estudiantes sus historias de vida y resaltaron el valor de la empatía y la solidaridad en una conferencia que se engloba dentro del proyecto del centro bajo el título "Somos migrantes".