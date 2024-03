El "efecto arrastre" que auguran los expertos con Amazon y la "preferencia" de los sierenses para trabajar en la macronave

El comienzo de actividad del centro logístico de Amazon en el polígono de Bobes (Siero), previsto para primeros de septiembre con una tanda inicial de 400 empleos, no será beneficioso únicamente para la multinacional estadounidense y su futura plantilla. La apertura de la nave sierense, estratégica para el funcionamiento de la compañía en el noroeste del país, tendrá un "efecto arrastre" para los sectores del transporte, la logística y la distribución de mercancías en Asturias, según aseguraron expertos de estas actividades.

"Es evidente que el inicio del complejo de Bobes se percibirá más allá de la propia inversión realizada para su construcción, y que tendrá un impacto indirecto en sectores relacionados, como el transporte, la mensajería o la paquetería", señaló Leví Pérez, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Oviedo y uno de los coordinadores del Máster de Formación Permanente en Transporte y Gestión Logística.

"Unas instalaciones de esta envergadura, si efectivamente se culminan en todos sus términos, tendrán un efecto positivo importante en el transporte asturiano", coincide Ovidio de la Roza, presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades afines de Asturias (Asetra). "Una compañía de las dimensiones de Amazon es siempre una empresa tractora y de arrastre sobre otros sectores relacionados, sobre todo en este caso en que el centro tiene una gran importancia logística para el norte de España", remarcó De la Roza, que subrayó su confianza en que la macronave sierense "sirva de atracción para que otras empresas de distribución se instalen en Asturias". En concreto, el empresario manifestó su deseo de que el desembarco de Amazon también funcione "como estímulo para sacar adelante el proyecto de La Zalia, que podría ser clave para fijar compañías de transporte en la región".

En Asturias hay voces que afirman que, pese a los retrasos que ha habido desde su construcción en agosto de 2022, el mero proyecto del gigante estadounidense de instalarse en Bobes ya ha dinamizado la actividad empresarial y avivado el interés por hacer inversiones en el polígono sierense. Es el llamado "efecto Amazon", uno de cuyos principales defensores ha sido Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo e interlocutor clave en las negociaciones con la compañía. "Bobes se ha impulsado como un lugar para la implantación de empresas logísticas, siendo esto una gran noticia para Asturias y consolidado gracias a la inversión de Amazon, en la que como consecuencia se ha conseguido atraer nuevos proyectos", señaló la propia Cámara el martes tras conocerse el arranque de la nave sierense. Una de esas potenciales inversiones es la de la cadena de supermercados estadounidense Costco.

Sevilla y Toledo

El "efecto Amazon" ha tenido lugar en otros puntos de España, como en la localidad sevillana de Dos Hermanas. En septiembre de 2020, tras la primera gran oleada de la pandemia, la multinacional inauguró un complejo de características similares al de Bobes que actualmente emplea a más de 1.500 personas (la plantilla pronosticada para la nave asturiana dentro de tres años). Al año siguiente, en 2021, el promotor logístico estadounidense Panattoni adquirió en Alcalá de Guadaira, también en el municipio de Sevilla, 18.000 metros cuadrados para un centro de distribución. Aunque finalmente la compañía se salió del proyecto, éste ha sido continuado por el fondo Bain Capital. También en Alcalá, la mayorista Cema Baterías trabaja en uno de los mayores centros de distribución de baterías de iones de litio y plomo de la Península. Y en la cercana localidad de Huévar del Aljarafe, la empresa de cosmética natural y alimentación Trending Import prepara nuevas instalaciones logísticas.

Una dinámica similar se ha dado en Illescas (Toledo), donde Amazon cuenta con dos centros, uno de los cuales es el más grande de la compañía en España. Allí se han instalado en los últimos años firmas de sectores diversos como Toyota, Michelin, Dia, Seur, Correos Express, Ehlis (mayorista de ferretería y bricolaje), Mountpark, FM o XPO (estas tres últimas, dedicadas a la logística).

Otros proyectos en su día anunciados por Amazon para España, no obstante, no han corrido la misma suerte. Es el caso del centro de distribución previsto para Zaragoza, definitivamente cancelado, y el de Badajoz, que no abrirá al menos en los próximos dos años, según ha admitido la multinacional.

Los sierenses tendrán "preferencia" para trabajar en la macronave

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, afirmó ayer que los empadronados en el concejo tendrán "preferencia" para entrar a trabajar en la planta de Amazon en Bobes, "siempre y cuando cumplan el perfil solicitado por la compañía". "Se lo solicitamos a la empresa y nos han dicho que sí", explicó el regidor, quien advirtió de que, pese a esa prioridad para los vecinos del municipio, el Ayuntamiento no intervendrá "para nada" en el proceso de selección de personal para la nave de Bobes, donde está prevista la creación de 1.500 empleos en tres años. García confía en que la plantilla se complete antes de ese plazo. De momento, el complejo se pondrá en marcha a comienzos de septiembre con la contratación de 400 trabajadores. La multinacional dispone de una página web (www.amazon.jobs) donde oferta los puestos para el complejo sierense (basta poner "Asturias" en el buscador geográfico). Algunos ejemplos de los que ayer mismo estaban disponibles: técnico de mantenimiento industrial, técnico de prevención de riesgos laborales, ingeniero informático y médico. La plantilla del centro sierense cubrirá 60 perfiles profesionales distintos. Según indicó anteayer en Oviedo el portavoz de la empresa, Christoph Steck, éstos "van desde la ingeniería, recursos humanos, tecnologías de la información, salud, seguridad o finanzas hasta puestos de recepción, empaquetado y envío de pedidos". La compañía aseguró que las personas empleadas "en puestos de entrada" recibirán al menos 1.700 euros al mes, "un 33% por encima del salario mínimo".

