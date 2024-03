El alcalde de Siero: "Logramos Amazon; ahora a por Cotsco, no nos podemos parar"

El alcalde de Siero, Ángel García, celebra «cada día» el anuncio de apertura del gran centro logístico de Amazon en Bobes el próximo septiembre por el empleo que generará, pero el objetivo está ahora fijo en lograr que fructifique una nueva inversión pendiente: la de la multinacional americana Costco, que quiere instalarse en este mismo polígono sierense con una de sus macrotiendas y con el anuncio de crear unos doscientos puestos de trabajo.

«En Bobes el asunto que tenemos pendiente, y es una cuestión que nos preocupa, es que Costco pueda ver la luz, que también va en el polígono de Bobes. Amazon afortunadamente ya está, lo hemos conseguido, lo celebramos todos los días pensando en esas 1.500 personas que van a poder trabajar con un buen convenio colectivo y unas buenas condiciones, que eso es lo más importante del proyecto. Y ahora ya centrarnos en Costco, que es el siguiente proyecto que tenemos, pensando en esos otros 200 puestos de trabajo que creará si lo conseguimos», dijo ayer el regidor durante su asistencia al acto de clausura de la jornada «El cambio del modelo productivo de Asturias», organizada por Comisiones Obreras en el Palacio Marqués de Santa Cruz de Pola de Siero.

«Lo de Amazon ya está, ya lo hemos celebrado, y ahora hay que ponerse con Costco para seguir, no nos podemos parar», concluyó el regidor.

La instalación de Costco en Bobes ha chocado con las directrices regionales de comercio, normativa autonómica que no permite la instalación de superficies de venta de más de 2.500 metros cuadrados.

Siero reclama el cambio para hacer posible la inversión de más de treinta millones de la que se habla con Costco. Ayer, el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, dejó claro, no obstante, que la modificación de las directrices no es algo «inminente», que se tratará de un proceso de debate «sereno y sosegado» que deberá acabar en el consenso de todas las partes. El Gobierno trabaja pensando en los 78 concejos, dijo, y no solo en Siero, que ya acaba de recibir una «gran noticia» sobre creación de empleo.

«El Gobierno mira a los 78 concejos y para el desarrollo sostenible y equilibrado de Asturias», señaló al respecto de que Costco pueda abandonar el proyecto de Siero.