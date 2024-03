Los Güevos Pintos llegan con premio: así es el concurso de la Sociedad de Festejos de Pola

La Sociedad de Festejos de Pola de Siero no ha querido dejar pasar la oportunidad de dinamizar y fomentar una de las fiestas locales de más renombre. Así que cuando desde la Asociación de Comercio Local les propusieron un concurso relacionado con la decoración de Güevos Pintos a través de sus establecimientos adheridos, sus responsables no dudaron un momento. "Nos trasladaron la idea durante la celebración del Market Pola y decidimos aunar esfuerzos, porque está claro que nosotros no podemos llegar a todo y toda ayuda siempre es bienvenida", declara David Cimadevilla, vicepresidente de la Sociedad de Festejos.

El concurso no tiene límite de edad, por lo que pueden participar tanto niños como personas adultas. Para ello, tan solo es necesario pasarse por alguno de los establecimientos adheridos a la promoción a recoger la plantilla de cartón en forma de "güevu" que se debe decorar, explica Begoña González, gerente de la Asociación de Comercio Local. "El único requisito es que solo se puede presentar uno por persona", detalla.

Los dibujos podrán dejarse en cualquiera de los 25 locales que participan en esta iniciativa hasta el próximo lunes a las 14.00 horas. "Cada plantilla tiene un recortable donde el autor escribirá su nombre y su número de teléfono, para que podamos ponernos en contacto con él en caso de resultar vencedor", explica Begoña González.

Los premios consisten en diez cheques de treinta euros cada uno de ellos, que podrán gastarse a lo largo del mes de abril en cualquiera de las tiendas de la asociación de comercio. "Los ganadores se darán a conocer en un sorteo que tendrá lugar el próximo lunes por la tarde", concluye González.