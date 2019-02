La vergonzosa conversación de Whatsapp de un casero a una joven que quería alquilar un piso

En los últimos meses las redes sociales han sido espejo de múltiples denuncias por las escenas de machismo y acoso que cada día aún en 2019 tienen que sufrir las mujeres, sobre todo las más jóvenes, al enfrentarse a las situaciones más cotidianas. Hace días te contábamos (en este enlace lo puedes leer), el caso de una chica que puso un anuncio para pedir trabajo a través de una conocida web de búsqueda de empleo. Los mensajes que le llegaron no tenían nada que ver con el puesto que ella solicitaba. Quería cuidar a niños o a personas mayores para sacarse un dinero extra con el que pagar sus estudios. Sin embargo muchos le acabaron ofreciendo ganarse el dinero de una forma un tanto diferente a la que ella tenía pensada. Por desgracia no es el único caso.



Las redes sociales han vuelto a revolucionarse hace apenas unos días con el caso de otra joven. En este caso la chica quería alquilar una habitación para vivir. Sin más. Primero el casero le preguntó si era una chica libera. Ella le pidió explicaciones y la respuesta viene reflejada en la conversación de Whatsapp que la chica ha compartido a través de las redes sociales. "Esta habitación, como sabrás, cuesta 450 euros en esta zona. Los alquileres están carísimos en Madrid y sé que hay gente que literalmente no puede asumir esos precios. Yo la dejaría más barata, en el precio que pone, a alguna chica joven que sea de mente abierta, no tenga perjuicios en cuanto al sexo y quiera llegar a algún acuerdo. No pretendo ofender a nadie y por eso pongo que contacten sólo chicas abiertas de mente. Soy un hombre educado, atractivo, culto y respetuoso, y con cuerpo de deportista. Si se puede llegar a algún acuerdo que beneficie a ambas partes, bien y si no, pues no pasa nada. De lo que se trata es de salir todos ganando. Tú dirás si te puede interesar", aseguró el casero. "Es decir, tener sexo contigo de vez en cuando", insistió la joven. "Eso es", confirmó el hombre a través de la misma conversación de Whatsapp.





estoy llorando de la impotencia y no sé qué hacer pic.twitter.com/FC99umEei3 — ???????????????????? #YanquiGoHome (@IsaaOErre) 5 de febrero de 2019

La joven asegura quemás cercana a su casa pero que no pudo denunciarlo ya que de momento no se había cometido ningún delito. Los que sí que han tomado buena nota de lo sucedido son los propietarios de la página en la que figuraba el anuncio , que ya lo han eliminado y han advertido al casero en cuestión de que en su página web no se puede ofrecer sexo a cambio de un alquiler. "Mi único miedo es que yo no caí pero que alguien llegue a prostituirse por tener una habitación", explicó la chica que difundió la conversación por redes sociales ocultando, eso sí, el nombre del presunto acosador.