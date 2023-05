Karolina Simal: "Los micromachismos los vemos en la cerveza y en todos lados"

La cervecera Karolina Simal preside el chapter español de la asociación Pink Boots, que fomenta la participación de las mujeres en la industria de la cerveza. El miércoles, a las 19.00 horas, la presentará en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Zaragoza.

¿No es un poco raro que una oenegé se dedique a fomentar la vocación cervecera en las mujeres?

Bueno, en primer lugar no es una oenegé, es una organización sin ánimo de lucro. La idea surgió en 2008 en Estados Unidos, cuando Teri Fahrendorf, maestra cervecera, se dedicó a viajar por cervecerías y fábricas por Estados Unidos y vio que había pocas mujeres, así que se fueron uniendo para ayudarse. Una española que trabajaba allí, Anna Hereu, conoció la iniciativa y la importó, fundando el chapter español, como se llaman las asociaciones de los distintos países. Somos unas 3.000 socias en el mundo, 54 en España. La idea es darse apoyo, inspiración y alentar a las mujeres y personas no binarias a crecer en el sector cervecero, con apoyo de colegas en el negocio, entidades, fábricas... todos los sectores del gremio.

¿Por qué el nombre de Pink Boots (botas rosas)?

Es una historia curiosa. La fundadora, Teri Fahendorf, tuvo un accidente laboral en el que le cayó agua hirviendo que se le metió por las botas y los pies se le cocieron, se le quedaron rosas. También, al hacer el viaje por otras cervecerías, su suegra le regaló unas botas rosas, así que es un poco por las dos cosas...

¿Por qué hacía falta esta asociación, la industria cervecera es machista?

Sin saber números ni estadísticas, es evidente que había pocas mujeres en las fábricas; ahora hay algún estudio más, pero solo he logrado saber que en las cerveceras pequeñas hay un 21% de presencia femenina. No hay un posicionamiento paritario, y hasta que no lo haya, vamos a ser necesarias, así que ojalá nos disolvamos mañana. El objetivo, en definitiva, es crecer pero no solo en número, sino en formación, ganar en competencias y en participación en el sector. En cuanto al machismo, está un poco en todo; le habrá pasado que si va con una mujer y piden una cerveza y un refresco, la cerveza se la ponen a usted. O el año pasado, que le dieron el premio al «maestro cervecero» del año a la ganadora, que fue una mujer. Estos micromachismos los seguimos viendo en la cerveza y en todos lados, muchas veces por desconocimiento.

¿Qué aporta la perspectiva femenina en el sector cervecero?

Si nos referimos a la dirección de las fábricas, hablando con mujeres en puestos directivos sí ponen de manifiesto que el ambiente de trabajo es diferente cuando ellas están al cargo. En definitiva la variedad y la diversidad abren más posibilidades y puntos de vista, pero esto en todos los sectores.

Crearon una cerveza con la aragonesa Cierzo Brewing, ¿suelen hacer este tipo de colaboraciones?

La asociación organiza distintas actividades de formación, y para ello necesitamos financiación. Aparte de las cuotas de las socias, uno de los eventos más importantes que hacemos es el Collaboration Brew Day, cuando nos unimos con fábricas amigas y creamos una cerveza solidaria, como la que comenta de Cierzo. Son cervezas solidarias con la paridad en el sector, en las que una parte de la recaudación va para la asociación. Este año ya vamos por cinco. Con ellas ofrecemos diversas formaciones, no solo en el sector cervecero, también puramente empresarial, psicológico, de comunicación... Algunas corren a cargo de las propias socias, si son expertas en algo –comercio internacional, nutrición y salud, etc.–, otras mediante becas en negocios, con grupos de estudios... Por ejemplo, hemos organizado un curso para obtener el certificado BJCP, que permite ser jurado en concursos internacionales, una formación que no existe oficialmente.

¿Se hace buena cerveza en España, y hay la suficiente cultura sobre ella?

Son todas maravillosas, a mí me gustan todas; pero hace falta mucha más cultura cervecera, aunque se haya empezado a cultivar. Se trata de educar sobre las bondades de este maravilloso producto, para que la gente sepa lo que toma. Es un tema muy amplio, no solo son tipos o cómo beberlas, sino con qué maridarlas –y no me refiero solo a comida, sino cervezas para leer, para hablar...– dónde guardarla. Es un mundo tan apasionante y bonito que merece la pena contarlo.

Ya que estamos, ¿nos recomienda alguna cerveza?

Uy, ahí no me voy a meter (ríe). Todas tienen su tomabilidad, depende del momento. Todas las que sus productores cuidan, al menos. A mí me gustan todas las bien hechas.