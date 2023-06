"Juan de la Dehesa es un político inédito", sostiene la docente Ana Belén Menéndez

Desvelando claves de un asturiano apenas investigado, Juan de la Dehesa (1779-1839), ejemplo de la última ilustración española. Un avilesino que, pese a su ostracismo, llegó a ser Ministro de Gracia y Justicia durante unos meses del año 1834. Así ha logrado la docente de Tineo Ana Belén Menéndez ganar el premio de Investigación del Foro Jovellanos en su vigesimosegunda edición.

"Es un personaje inédito hasta la fecha, nunca se publicó nada de él salvo un par de pinceladas en recursos genéricos. Pero fue muy especial por varios motivos, como por ejemplo por sus 40 años de profesión en varias administraciones, en un tiempo en el que fue tocando un montón de palos: fue jurista, político y trabajó en el campo de la traducción", explica Ana Belén Menéndez, que lleva trece años como docente de inglés en el IES Concejo de Tineo, tras otros siete previos en Castilla y León. Menéndez se ha volcado en la tarea de visibilizar la figura de Juan de la Dehesa, sobre el que ha realizado una investigación que le ha permitido obtener un premio que no esperaba. "No contaba en absoluto con estoy y me siento muy agradecida. Seguro que habrán concurrido investigadores con una trayectoria de mayor relevancia, por eso me siento muy honrada", recalca la autora del trabajo "Juan de la Dehesa, ilustrado inédito 1779-1839)". Afirma que lo más difícil fue "rastrear la documentación en la que se pueden encontrar sus datos para reconstruir su biografía, lo que hice en archivos de índole muy variada". Y eso lo ha apreciado el jurado reunido ayer en el Real Club Astur de Regatas. Ignacio García-Arango, presidente del Foro Jovellanos; Orlando Moratinos, director de esta Fundación; Ramón Alvargonzález, director de la Fundación Alvargonzález; María José Álvarez, profesora de la Universidad de Oviedo; Silverio Sánchez, catedrático de Filosofía de la Escuela Gustavo Bueno; y Avelino Acero, ingeniero de Caminos, que no pudo acudir presencialmente a la deliberación, compusieron un jurado que destacó que con el trabajo de Menéndez se recupera "una figura histórica, no de primerísimo relieve, pero sí significativa" y añade también que se ahonda en "un personaje prototípico porque es un ejemplo de intelectual universitario que accede a puestos de universidad del estado y que llega a sintetizar a la vez la última ilustración española, el liberalismo moderado de estas décadas". Se destaca además la aportación de materiales muy interesantes: "Da a conocer 14 documentos inéditos como por ejemplo el certificado de estudios, el concurso a las cátedras, la hoja de servicios o el expediente de jubilación".

Juan de la Dehesa nació en avilés, aunque sus antecedentes familiares están en otros puntos de Asturias y de la provincia de Vizcaya. Recaló en la villa del Adelantado al trabajar su padre en la aduana del Puerto de Avilés. "Con el paso del tiempo tiene especial importancia su figura porque se añade a la nómina de ministros asturianos, aunque fuese en un periodo muy corto, de seis meses", amplía Menéndez. "Nos puede parece poco, pero hay que ponerlo en contexto, en un periodo de inestabilidad política, en el que hubo otros compañeros que ocuparon ese mismo cargo en periodos todavía más cortos", añade.