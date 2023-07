El mercurio marca 34 grados al sol, pero Pablo está como dios a la sombra recién salido de la piscina, con su paquete de Winston en la mesa y un doble de cerveza a la que le da un buen tiento. “Yo no me voy en verano a ningún sitio, ¿dónde voy a estar mejor que aquí?”, se pregunta repantingado en la terraza del bar de la piscina municipal de Rozas de Puerto Real, con el bañador todavía fresquito y una camiseta de tirantes. “Yo no me voy ni a Marbella, ni nada, si mira como estoy aquí: mi piscina, que me cuesta un euro al día, ¡un euro!... mi chiringuito, que se papea de lujo, además. Si tenemos hasta toros, que por San Juan hubo una corrida de rejones en la plaza de toros. Este es el mejor pueblo de todo Madrid. Si vienen de otros pueblos aquí todos los veranos...”.

Pablo tiene 81 años, está jubilado tras una larga vida profesional de matarifé en el matadero de la capital, y desde que en el año 1966 se compró una casa en este pueblo en las estribaciones de la sierra de Gredos, a apenas tres kilómetros del inicio de la provincia de Ávila, se ha convertido en su hogar. “Yo ya a Madrid ni bajo, va mi mujer, y después de tres o cuatro días se vuelve y me dice que ahí con ese calor ya no se puede estar”, relata Pablo mientras observa a decenas de chavales jugando en la piscina, una de varias. “Si es que tenemos una olímpica, y hasta una de chorros”, presume. Rozas de Puerto Real debe ser uno de los municipios madrileños más alejados de la capital. Desde la Puerta del Sol se tarda una hora y 14 minutos en llegar. Un total de 93 kilómetros que le llevan a uno a cruzar San Martín de Valdeiglesias recorriendo la sinuosa M-501, carretera de los pantanos, donde los turistas ya se dejan ver en busca de su baño en el Alberche y el embalse de San Juan, y encarar la subida por la M-507, entre pinos y castaños. Castañar Las Rozas de Puerto Real es conocido sobre todo por dos cosas. Una, su precioso castañar, el más grande de todo Madrid, que cada otoño atrae a miles de visitantes. A la entrada del pueblo hay una oficina de turismo ad hoc para dar información sobre este tesoro natural. El segundo asunto por el que es conocido es porque es el pueblo de España con más coches matriculados por habitante, según un meticuloso estudio de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). En el pueblo hay 577 vecinos censados y en el año 2021 se matricularon 28.679 coches nuevos, lo que supone 31 coches por cada habitante, la mayor media de todo el país. Este año fueron 18.019 los coches que comenzaron a pagar el ‘numerito’ en esta localidad serrana, uno de los muchos “paraísos fiscales” que tiene España con respecto a este impuesto directo que cobran los Ayuntamientos en función de la potencia del coche -Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)- y que en este caso es irrisorio. Bonificación Según la modificación de la Ley de Haciendas locales de 1999, los consistorios pueden bonificar hasta el 75% de la tarifa común establecida según los caballos de potencia del vehículo. “Esto ya lo detecté yo hace unos 25 años, cuando trabajaba en Hertz; al ver las fotocopias comprobé que el domicilio de la empresa figuraba en Moralzarzal [un pequeño pueblo de Madrid]”, explica Mario Arlando, presidente de AEA, que explica que las entidades jurídicas pueden matricular el coche donde en cualquier sitio de España siempre que abran sucursal, pero los particulares solo pueden hacerlo si se empadronan en ese municipio. “Este sistema de paraísos fiscales, que ha desvirtuado la finalidad del sistema tributario, es muy usado por las empresas de alquiler de coches”, ratifica Arnaldo, que señala que la tendencia se extendió sobre todo a partir del año 2000, cuando las matrículas dejaron de tener el identificativo provincial. Las diferencias entre municipios son muy notables, incluso en una misma provincia. La tarifa que cobra el municipio serrano de Colmenar de Arroyo o Robledo de Chavela, otros paraísos fiscales de la Comunidad de Madrid, es siete veces más barata que la que se cobra en Madrid capital; o dentro de Cataluña, la que cobra el municipio de Rajadell o Aguilar de Segarra es ocho veces inferior a lo que se cobra en Barcelona, de acuerdo al citado estudio de AEA. De 3,16 a 20 euros En el caso de Rozas de Puerto Real, un vehículo puede pagar por el numerito desde 3,16 euros a 28 euros en el caso de los coches deportivos, cuando en Madrid capital irían de 20 a 224 euros. Una diferencia sustancial. “Una empresa que matricule 20.000 coches al año en Madrid debería pagar 59 euros de ocho a once caballos, que es la mayoría de los coches. Eso es 1,8 millones. Si los matriculara en Rozas, por ejemplo, se ahorrará más de 1,6 millones porque deberían pagar 170.400 euros”, apunta Arnaldo. Año tras año, al pequeño municipio serrano esta afluencia de coches le ha permitido aumentar sus ingresos de forma notable, ofreciendo mejores servicios. “Yo pago 18 euros solo”, cuenta un paisano en el Bar José Antonio de la carretera principal. “Casi todos los coches pagan eso; digo yo que a las empresas de alquiler de automóviles les compensará”, dice en referencia a los vehículos entre 12 y 16 caballos, la mayoría del parque automovilístico español que en Madrid capital tendrían que pagar 129 euros. No son los roceños muy dados a hablar de este asunto. “No te voy a contestar nada de eso. Parece como si estuviéramos robando, ¡joder!”, espeta uno de los vecinos en contraste con un “buenos días” muy amable que había dicho mientras metía cosas en su coche. “Pregunta lo que sea, pero no en inglés”, decía con una sonrisa en la boca, para luego echar una mirada de hielo al periodista. En el Ayuntamiento tampoco obtenemos respuesta. Preguntamos por el alcalde [Javier Vedia, del PP, que lleva ya varias legislaturas], dejamos nuestro móvil y al día siguiente volvemos a llamar. Siempre la misma respuesta: silencio. “El alcalde está trabajando por y para el pueblo desde que entró”, comenta Manuel, jubilado, que pone también en valor las dos picinas construidas, el campo de fútbol 7 de césped artificial, y el polideportivo 4-M. “Es que en invierno somos 200 aquí y tenemos polideportivo y gimnasio, que cuesta 15 euros al mes”, presume. “La verdad es que cuando vengo se ven que se hacen cosas, infraestructuras. El Ayuntamiento no deja de hacer cosas, se mueve mucho”, señala Carlos, que acude temporadas al pueblo con su madre aunque vive en Alcobendas y está pasenado al perro en una de las calles centrales, flanqueada en algunos casos de bellas casas de piedra. El pueblo está inmaculado, muy limpio. A la entrada hay una suerte de noria de agua a modo antiguo y un poco más allá el consultorio médico. En la entrada a la Iglesia, desde la que se divisa buena parte de la localidad, numerosos árboles y arbustos y rosales recién arreglados. “El tío [el alcalde] se preocupa, se molesta, va buscando subvenciones”, dice otro vecino que prefiere no decir su nombre y que explica que es muy complicado conseguir una casa aquí. “Está tan caro como el barrio de Salamanca y cada vez hay más gente, en verano no puedes ni aparcar”, señala el residente, que añade que hay gente de otros pueblos cercanos, como Cadalso, que vienen a alquilar pistas del polideportivo o las dos pistas de pádel y que lamenta que no haya una ruta de autobús para comunicarse entre las localidades cercanas. “Parece que el alcalde lo ha pedido, pero como no hay muchos vecinos en estos pueblos”, lamenta. Urbanización de lujo Como nunca llueve a gusto de todos hay quien también se queja. Se trata de los vecinos de Entrepinos, una urbanización de lujo que depende de Cadalso y de Rozas -en este caso 300 parcelas de las 900- y “no recimos ni un servicio”. “Es una verguenza. Pagamos IBI aquí y no tenemos ni un servicio. Ni la recogida de basuras ni seguridad. Hemos tenido que comprar el camión nosotros”, protesta un jubilado malhumorado que lee el periódico en el chiringuito de la piscina. “Mira, solo en la calle principal de Rozas hay 33 bancos de piedra, que los he contado, y en nuestra urbanización ninguno. Los hemos pedido y nada, solo tenemos dos y porque los hemos pagado nosotros”, protesta el jubilado, que dice que como la mayoría de residentes no están empadronados en Rozas y votamos en Madrid “no interesamos”. Muy cerca de él sigue Pablo, que sigue más ancho que largo. “si es que mira, he pedido una caña, y me han puesto dos aperitivos; ¿qué más se puede pedir?”, suelta mientras señala dos pinchos de chorizo con muy buena pinta.