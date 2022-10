La Vega, un laboratorio de las mil maravillas por los "Princesa"

La fábrica de armas de La Vega es otro año más, desde la tarde del viernes y lo será durante más de una semana, lo más parecido a una de aquellas grandes exposiciones universales que presentaban al mundo la vanguardia y la modernidad. La FPAbrica lo lleva a la escala de las naves de la Vega y lo adapta a sus premiados, con especial dedicación este año a la economía circular y la inteligencia artificial. Eso convierte el recinto en un laboratorio lleno de maravillas tecnológicas, delicia del público más joven y conversor de adultos en colegiales entusiasmados.

Esa alegría de lo insólito al descubrir un bolso confeccionado con hongos, un lenguaje capaz de escribir textos coherentes a voluntad o el impacto estético de la estructura de ciertas proteínas es lo que se vio en la cara del propio presidente de la Fundación, Luis Fernandez-Vega, la delegada del gobierno, Delia Losa, el Delegado de Defensa, Juan Luis González, y resto de representantes del gobierno local y regional.

Luis Fernández-Vega se mostró "muy contento con la inauguración", agradeció la cesión del espacio a Defensa y celebró "que todos los ciudadanos puedan implicarse aquí en los actos de la Fundación".

La coincidencia en la visita de esta tarde de representantes de las tres administraciones involucradas en el protocolo de La Vega también dio lugar a corrillos y tertulias improvisadas sobre el futuro del espacio y las visicitudes de la transformación urbanística del ámbito.

"No sé ni pronunciar su nombre, pero lo que hace es espectacular"

La puesta de largo oficial de la FPAbrica tuvo lugar a las 19.30 horas. Si bien, desde las 16.00 sus puertas estuvieron abiertas a todos los públicos. "La instalación siempre es una pasada, la organización y todo lo que traen llama la atención, es algo novedoso, diferente". Lo certifica Elvira Álvarez, vecina de La Vega y asidua a visitar cada año la antigua fábrica de armas, el escenario idóneo para albergar aplicaciones de inteligencia artificial, muestras de arquitectura o ejemplos de economía circular. La inmensidad del lugar no deja indiferente a los curiosos que se dejaron caer, en los primeros minutos de apertura, por la nave almacén comercial o la nave de artes y oficios para disfrutar de la tarde solo o en familia. "Vivimos cerca y la verdad es que nos mola un montón. Es un sitio abandonado, pero el hecho de que lo aprovechen para celebrar actividades de la semana de los Premios, o como escenario de conciertos nos gusta mucho", cuenta Armindo Dos Santos, quien acudió al estreno de la Fábrica de los Premios con su pequeño hijo Santiago y su mujer, Laura Sánchez. "Está todo muy bien montado, bien organizado y la verdad que venimos todos los años", añade Sánchez.

La mística del lugar hace que las miradas se posen más allá de las obras que cuelgan de las paredes o de los techos. "Solo esperamos que el espacio siga así y que no hagan ningún centro comercial", apostilla Dos Santos.

Otra habitual de las exposiciones con las que la Fundación Princesa de Asturias enmarca los méritos de algunos de los premiados es Juliana Santofimia, quien cuenta emocionada lo que supone estar dentro de un recinto con tanta historia. "La maravilla que es ver estos descubrimientos y poder disfrutarlos... ya hemos visto una exposición y además, el lugar es una pasada, es espectacular", sostiene.

De entre lo poco que por el momento -solo han pasado unos minutos de la apertura- ha podido observar, es la "arquitectura para situaciones de emergencia" del arquitecto japonés Shigeru Ban y premio "Princesa" de la concordia, la que más le ha gustado . "No sé ni pronunciar su nombre, pero me ha encantado, es una pasada", apunta una mujer que, como vecina de Fozaneldi, aprovecha la oportunidad de ver la fábrica desde dentro. "Siempre que hay un acontecimiento vengo, porque el lugar es maravilloso y me encantaría que la abriesen todo el año al público".

Y de los que no se pierden una apertura de la fábrica a quienes la descubren por primera vez. "No había venido antes y ya que está abierto y se puede entrar pues aprovecho" cuenta Carmen Corolla. Como novata vivía ayer la experiencia Lucía Pando, asturiana que tras pasar 20 años residiendo en Madrid, ha vuelto a casa para disfrutar de las exposiciones, atraída también por el encanto del lugar. "Vengo principalmente por la fábrica, por conocer su infraestructura". Una primera visita que espera repetir. "Estando aquí, con disponibilidad de horario probablemente vuelva", recalca Pando.

Marisol Alonso es de las que se conoce el lugar y sabe que "estas naves son perfectas para cualquier cosa", cuenta mientras observa la obra promovida por Ellen MacArthur, premio "Princesa" de Cooperación Internacional, con un despliegue en torno a la economía circular.

El futuro se muestra, en este entorno, en manos de los nuevos materiales biodegradables, como las mondas de naranja. Un poco más allá lo que se encuentra el visitante es una cueva (simulada) al pasado azteca con "El misterio del Templo mexica". Se trata de un singular homenaje en forma de grafitti 3D, realizado por "3D Joe and Max", al premio "Princesa" de Humanidades, Eduardo Matos Moctezuma. Una pieza en la que el juego de perspectivas invitan al visitante a ser parte de la obra, asomándose al vacío del Templo Mayo. Y serán muchos los que se asomen a ese vacío.