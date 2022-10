El truco de asomarse a un templo azteca (en 3D) bajo el suelo de La Vega

Una experiencia inmersiva. Así podría definirse la obra de Joe Hill, el artista callejero al frente de la firma británica «3D Joe and Max» que ha hecho del grafitti en 3D, su sello de identidad. Y su juego de perspectivas llega esta vez a la fábrica de armas de La Vega, donde la instalación permanente «El misterio del templo mexica», está dedicado al trabajao de Eduardo Matos Moctezuma, galardonado con el «Princesa de Asturias» de Ciencias Sociales.

«La obra que creamos para la Fundación busca dar a los visitantes la sensación real de los descubrimientos realizados en el Templo Mayor, en México. De hecho, la pintura incluye perros callejeros, ya que la zona era conocida como la isla de los perros, por la cantidad de ellos que había en el lugar», cuenta Hill.

Se juega con el vértigo de mirar al vacío y observar la inmensidad del mundo azteca. «Lo más difícil es siempre encontrar algo nuevo, quiero ver evolución en lo que hago. Pero al final todo depende del cliente y del espacio en el que me toque trabajar. Pero la recompensa siempre llega cuando ves la obra terminada», afirma el artista que ha visitado España en más de una ocasión, principalmente para pintar.

Desde que nace la idea hasta que llega al asfalto pueden pasar entre tres y seis días. «Depende del tamaño y la complejidad de la pieza. Cuando empezamos, Max y yo –su compañero ya falleció– trabajábamos con tiza y eso, unido a las restricciones, hacía que a veces solo contásemos con un día para terminar la obra. Desde que dimos el paso a la pintura dispongo de más tiempo para desarrollar mi arte», revela Hill que tiene en su haber incluso el récord de pintar la obra callejera 3D más grande y larga del mundo.

Pero, ¿de dónde sale la inspiración para poner a los pies de la ciudad el arte del grafitti? "Intento encontrar inspiración en todo, pero, normalmente, cuando trabajo con un tema propuesto por un cliente, me baso en una investigación concreta. Por ejemplo, me pidieron que pintara en Stockton-on-Tees, en Inglaterra, el año pasado y a partir de mi trabajo de campo, descubrí que allí se encontraron los restos antiguos de un hipopótamo. ¡El hipopótamo más septentrional registrado! Así que pinté un hipopótamo", confiesa el artista.

Tras décadas dejando boquiabierto a medio mundo, será difícil elegir, entre todas las obras, aquella de la cual estar más orgulloso, sin embargo, Hill propone una fórmula sencilla. "Siempre trato de hacer de mi última pieza el trabajo del que estoy más orgulloso. Por tanto, la respuesta sería la pieza que expongo en Oviedo. Pero, aparte de eso, estoy orgulloso de muchas piezas. Algunas que recuerdo con cariño por razones personales incluyen: "The Blue Room" -la última pieza que pinté con Max antes de que falleciera-, "The Roman Baths" -mi primera colaboración con mi madre, quien pintó el impresionante Mosaic-, "Solaris" -solo una de esas imágenes en las que todo parecía encajar como yo pretendía-, y "el cañón" Guiness World Record - en el que todo el equipo, amigos y familiares, me acompañaron y ayudaron a romper el récord mundial de la pieza más larga y más grande-".

Y ¿Qué sería de un artista sin su público? En este caso el observador se convierte en parte de la pieza, interactuando con la obra y formando un todo. «Nuestro arte es inclusivo, por lo que la participación de la gente es vital». Eso sí, el lugar que ocupa el observador en el espacio es determinante para valorar la obra. «A veces, la gente se acerca desde el lugar equivocado, por lo que la perspectiva no favorece y puedes intuir a los visitantes pensando que es algo horrible. Pero cuando aprecian la obra desde el ángulo correcto cambia su semblante y aprecian la obra».

El arte callejero el último artista en intervenir en los Premios «Princesa» tiene sus trampantojos al servicio de los ojos más exigentes. Google, Disney o Coca-Cola son algunos de los clientes que componen la agenda de un artista que ve en las redes sociales un escaparate para el grafitti y demás disciplinas alternativas.

Tras recorrer buena parte del globo con su pintura a cuestas ¿Cuál será su próxima parada? «Actualmente estoy trabajando en ideas para una pieza en Dublín el próximo mes y explorando formas de llevar un poco de diversión anamórfica a una oficina en los Estados Unidos», avisa Hill.