A la reina Letizia no se le escapó la presencia en Cadavedo de la diseñadora Isabel García Salguero, más conocida como "Lady Isabel", a quien el año pasado entregó la medalla de oro de Cruz Roja en Sevilla. "Me recordó y me preguntó que qué tal estaba y le contó a Leonor sobre mí y mi proyecto", explica la modista, de 36 años. "Lady Isabel", que recibió la visita de la familia real en la casa de su abuela y madrina, Ángeles Méndez, le entregó a su majestad tres pares de alpargatas para las féminas reales. "Para Leonor tenía las ‘Cielo y oro’ de mi última colección ‘Elementos’", detalló. Además, la diseñadora felicitó a la heredera a la Corona por su próximo cumpleaños y, según detalla, "pregunté también por Sofía".