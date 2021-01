El entrenador del Sporting, David Gallego, ha sido el protagonista esta mañana en la sala de prensa de Mareo, pero no ha respondido a ninguna de las preguntas enviadas previamente por los medios de comunicación en relación a la crisis del covid del Sporting. El club se lo ha impedido. “Responderá a las preguntas deportivas inherentes a su cargo. No lo hará con aquellas que nos han remitido y que le son ajenas. Preguntas que podrían ser dirigidas a la Liga, Sanidad, Consejo y etc y que quedan fuera de su parcela”, dijo antes de la rueda de prensa el responsable de comunicación del Sporting.

Relacionadas La Liga apoya al Sporting y apunta a la responsabilidad de los jugadores en el brote de covid

Galllego se limitó a contestar cómo afecta en lo deportivo el citado brote y dijo que “la gestión ha sido clara y simple. Nos hemos encontrado con que hay nueve jugadores que no están para jugar y hemos mirado en el filial para ver como podíamos reforzarnos”.

El técnico del Sporting aseguró que hay que intentar “llegar lo mejor posible a mañana y que el equipo esté centrado cien por cien en el partido. No me preocupa nada, solo que el equipo se aleje del entorno y de lo que depende de nosotros. Al equipo lo veo capacitado, haremos un once competitivo”.

El catalán admitió que esta es su semana más difícil: “Puede ser, pero sobre todo por la complejidad de hacer el equipo que nos gustaría. Tenemos jugadores suficientes y chicos del filial que nos ayudarán”.

“Lo importante es que los chicos que cogieron covid se recuperen. Tenemos que pensar en lo que tenemos. Y a partir de ahí, una semana igual que otra. Hemos hecho la misma dinámica y vamos a hacer el mejor equipo posible”, finalizó Gallego.