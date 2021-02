David Gallego pide a sus jugadores que den un paso al frente en la faceta goleadora, donde el equipo es muy dependiente de Djuka, pichichi de la categoría con 16 tantos. Para ello, no podrá contar en Albacete con Víctor Campuzano, que continúa tocado. Además, deja claro que "haremos lo imposible" por pelear con los de arriba.

Falta de público. Es una pena y una lástima no tener a la afición en el campo. La historia dice que nuestra afición no suma, multiplica. La echamos en falta porque sabemos que a final de temporada, con la afición en nuestro estadio, siempre se consigue algún punto de más. Me lo he imaginado muchas veces y espero que pronto pueda ser una realidad.

Corte respecto al play-off. No creo que se produzca. Hay muchísima igualdad. Sé lo que es esta categoría y, mirando la clasificación de otros años, hay equipos que estando séptimos u octavos acabaron incluso descendiendo. Hay que pensar partido a partido, semana a semana. En tres semanas, los objetivos de los equipos cambian. Cuando queden pocos partidos ya veremos por qué estamos luchando. No sé qué va a pasar, pero sumar cada semana va a ser súper complicado, no solo para nosotros, sino para todos. No creo que se esté partiendo la clasificación, va a haber mucha igualdad hasta final de temporada.

Djurdjevic. Destaco de Djuka su grado de competitividad y su compromiso. Es competitivo 100%. Lo veo compitiendo en Primera División, otra cosa es que tenga la fortuna de hacerlo. Ojalá sea con nosotros subiendo. El trabajo que hace es muy importante para nosotros, pero no lo voy a comparar con otros jugadores.

Dependencia de Djuka. No me preocupa, pero sí nos estamos ocupando de trabajar para que haya jugadores que también aporten esos goles que tienen que ser importantes a final de temporada. Me gustaría que otros jugadores dieran un paso al frente en la faceta goleadora, y a ellos también. En eso estamos trabajando, ellos son lo primeros que lo quieren. El equipo quiere, lo intenta, queremos mejorar en todos los registros y en este también.

Alternativas delantera. Si Djuka ve la quinta amarilla, tenemos alternativas suficientes para suplir esa baja, pero vamos a esperar.

Albacete. Nos vamos a encontrar un equipo muy ordenado, con las líneas muy juntas, muy solidario y con números espectaculares a balón parado. También tienen jugadores determinantes y con experiencia. Es un rival que está teniendo números buenos últimamente y será muy difícil de batir.

Alejandro Menéndez. Los dos salimos del fútbol base y hemos llegado al fútbol profesional. Como entrenadores, uno de los objetivos que tenemos es mejorar a los jugadores que tenemos. Los cuerpos técnicos conocen al 100% cómo se comporta al rival, no es determinante para el devenir del partido.

Campuzano. No me preocupa su falta de ritmo de competición. Sabemos que no ha venido participando mucho y es cuestión de que vaya cogiendo el tono físico, pero no me preocupa. Lo que está claro es que con Campuzano, hasta el día de la Ponferradina no vamos a poder contar.

Escalón con los equipos de arriba. Los cuatro equipos que van por encima de nosotros son los cuatro que mayor presupuesto tienen de la categoría. En cuanto a potencial económico, es una realidad. Es complicado competir con ellos, pero nosotros vamos a hacer lo imposible por estar cerca de ellos. Vamos a intentar competirles y estar cerca de ellos, ese es nuestro objetivo, aunque sabemos que va a ser complicado. Si lo conseguimos, es porque estamos haciendo las cosas bien.

Ascenso directo. Miro hacia al Albacete, es mi único objetivo, intentar hacer un gran partido, interpretar el encuentro e intentar ganar. El siguiente objetivo será el Espanyol, y luego Ponferradina y Mallorca y así sucesivo.