El Sporting de los debutantes: Miguel, Nacho Martín, Queipo, Varane, Trabanco, Aspra y un dato impactante

Leonel Miguel se convirtió en Ibiza en el sexto jugador que debuta esta temporada en Liga después de dar el salto desde el filial del Sporting. El neerlandés se une a una lista completada por Queipo, Nacho Martín, Varane, Aspra y Trabanco. La cifra puede aún ir en aumento, ya que hay alguno acariciando sus primeros minutos, como el caso de Lozano, que encadena varias convocatorias. Si la mirada se amplía a cuántos jugadores con pasado en el segundo equipo han participado esta temporada, el club gijonés suma diecisiete de los treinta y tres futbolistas utilizados hasta ahora. Algo más de la mitad.

Algunos iniciaron la temporada y ya no están, como son los casos de Gaspar, cedido al Burgos tras la primera jornada, o de Gragera, traspasado en el mercado invernal. Otros han ido sumándose en las últimas semanas, como es el caso de quienes tomaron la alternativa de manera más reciente. Lo que está claro es que el Sporting vive una temporada de muchos cambios que ha motivado ver en el primer equipo a varios canteranos o, al menos, con pasado en el filial rojiblanco. No suele ser el mejor síntoma que a estas alturas un equipo de Segunda División acumule más de una treintena de futbolistas con minutos, pero la coyuntura ha permitido dar la oportunidad a jugadores que en otras circunstancias quizá no hubieran gozado de protagonismo. Con la permanencia al alcance y si no hay mal que por bien no venga, el club ha encontrado en el tránsito a un puñado de jugadores para el próximo proyecto.

Centrándose en los seis debutantes, cada caso es distinto. Queipo es el que más minutos ha acumulado (1.453, números de un habitual en el once) y su irrupción incluso le hizo ganarse dorsal del primer equipo en enero. Nacho Martín ha sido más intermitente, mermado por una pubalgia, y Varane ha protagonizado una revolución en el último mes. Los tres debutaron en el Sporting de la mano de Abelardo. Todos parecen fijos y llamados a ser figuras relevantes en el proyecto de la próxima temporada.

Los casos de Trabanco, Aspra y Leonel Miguel han respondido más a situaciones concretas para responder a las bajas, sin, de momento, continuidad. Trabanco fue utilizado por Abelardo para el lateral derecho ante el Huesca y no ha vuelto a tener minutos. Aspra y Leonel Miguel han vivido su estreno con Miguel Ángel Ramírez. Los dos primeros, de Mareo, tienen un futuro complicado en el primer equipo. Al neerlandés, incorporado este verano, se le quiere seguir su evolución en el filial.

La lista de diecisiete jugadores con participación en Liga esta temporada y pasado en el filial se completa de la siguiente forma: Guille Rosas, José Ángel, Pedro, Queipo, Rivera, Diego Sánchez, Gragera, Jony, Nacho Martín, Varane, Jordi Pola, Nacho Méndez, Trabanco, Aspra, Argüelles, Gaspar y Leonel Miguel. Entre ellos, Diego Sánchez y Jordi Pola, con un debut testimonial la pasada campaña, han ganado protagonismo. Especialmente Diego, otro de los que ha firmado contrato profesional este año y supera ya los mil minutos (1.208).