Tebas aplaude el proyecto de Orlegi en el Sporting y deja un recado a Fernández

Javier Tebas, presidente de LaLiga, visitó este martes Gijón para participar en el club de empresarios impulsado por el Sporting de la mano de Orlegi. Una visita que también le ha llevado a valorar de cerca las mejoras en el municipal gijonés y las obras de reforma de Mareo antes de tratar varios tema de actualidad. Aplaudió las ideas del grupo mexicano en la entidad rojiblanca: "Pasamos de un Javier Fernández cansado, a un grupo con ilusiones renovadas y que viene a dar un aire fresco al Sporting no solo con el dinero".

"Alejandro (Irarragorri) tiene muy claro el proyecto aquí el Grupo Orlegi con la perspectiva del medio y largo plazo. Transformar Mareo es pensar en eso. En tu competitividad a medio y largo plazo. Es lo importante en la industria del fútbol. A pesar de vivir de ganar el fin de semana, que sean proyectos de medio y largo plazo. Lo necesita el Sporting y otros muchos más clubes, por eso la importancia del proyecto del CVC si nuestro fútbol quiere ser competitivo. Es garantía de futuro, de éxito y de pertenencia", subrayó Tebas sobre las inversiones que está realizando Orlegi en Gijón.

Quiso el presidente de LaLiga poner en valor cómo la patronal ha ayudado a la recuperación económica de los clubes a través del control económico, como ha sido el caso del Sporting. "Se arrastraba un problema importante. La llegada de Orlegi le hará avanzar mucho más para amortizar deuda con parte de CVC y también a través de la ampliación de capital que se ha hecho. Va a permitir que las inversiones no pongan en peligro la competitividad del Sporting. El mensaje de Alejandro es inversión y crecimiento y se empieza por Mareo".

En cuanto a las mejoras en El Molinón, Tebas puso como ejemplo las inversiones hechas en sus campos por Osasuna y Levante como espejo para que se mire el Sporting. "El margen de mejora (en El Molinón) es el que queramos. Tenemos que fijarnos en equipos como Osasuna, o el Levante. Se puede llegar a ese tipo de estadios con inversiones razonables y con toda la modernidad. Este recorrido del Mundial 2030 lo va a acelerar, si tenemos la suerte de organizar el Mundial, que espero que sí".

Especialmente preocupado se mostró Tebas sobre la situación del arbitraje en España. "Hay una profunda reflexión y es obligatorio. Venimos de dos temporadas con una desazón importante con el tema del Var y las interpretaciones. Se hacen más grandes con los equipos grandes, pero ocurre en muchos estadios. También ocurren cosas raras, como que la Premier League lleve 25 rojas y aquí 120. Que no nos digan que nuestro juego es más marrullero. No es verdad. Casemiro nunca fue expulsado en España, y de esas rojas en Inglaterra hay de Casemiro. Pagamos por un servicio que es la mayor justicia en el juego y queremos equidad. Cada vez se ha ido oscureciendo más", manifestó volviendo a defender que el colectivo arbitral deje de depender de la Federación Española de Fútbol y pase a gestionarse a través de "empresas mercantiles".

Tebas también retó a Joan Laporta, presidente del Barcelona, a dar explicaciones "tras tres meses" sobre el "caso Negreira". "Ya va siendo hora que hable Loporta y es importante que venga a la asamblea del 19 de LaLiga para que se lo diga a los clubes. Es el mayor daño reputacional a la Liga y el fútbol español que conozca. A ver qué nos puede aclarar. ¿Para qué se pagó durante casi 20 años al vicepresidente del Comité de Árbitros?", deslizó.

Por último, también se pronunció sobre la polémica entre Baena y Fede Valverde. "Comisión Antiviolencia ha entrado de oficio. No deja de ser un incidente que se produce en los aparcamientos. Dicen que ha habido provocación o no. La provocación es un atenuante, no es una justificación del hecho. Es reprobable, también la provocación si se demostrase, pero no podemos compararla a la agresión".