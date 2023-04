MAR se debate entre la vuelta de Marsà o mantener a Bruno

1845 caracteres. Fusce aliquam nibh a sapien posuere volutpat. Nunc felis urna, semper a ullamcorper a, fermentum sed mauris. Cras at augue lectus. Donec tristilacus fermentum lacinia. Fusce in nulla ante, in te. In sagittis sem see tincidunt.Phasel¡uis. Fusce accumsan, neque ut hendrerit sollicitudin, ipsum justo porttitor nunc, vel volutpat mi lorem ut urna. Etiam dapibus nequper venenatis. Vestibulum tempor convallis sodales. Morbi sodales nulla in mi fermentum ut pellentesque dolor aliquam. Nam libero nibh, eleifend vel rhoncus eu, ultrices in odio. Nulla quam ipsum, ullamcorper vitae gravida eget, malesuada in dui. Nulla aliquam dolor vitae sem tincidunt facilisis. In libero erat, pretium at consectetur tempus, laoreet eget tortor. Cras at enim nec tellus sagittis scelerisque in at nibh. In tristique nunc in urna ullamcorper vestibulum. fringilla enim arcu suscipit dolor. Quisque imperdiet bibendum est ut porttitor. Ut eros ante, dapibus sed ultricies ac, iaculis sit amet neque. Donec nec ullamcorper leo. Sed elit nisl, volutpat eget elementum quis, fringilla sit amet magna. In ac arcu velit, eget consectetur tellus. Sed arcu nisl, bibendum vel semper eu, titurpis eros rutrum tellus, at tincidunt augue magna eget risus. Duis mollis viverra orci, in pretium dui commodo vel.placerat. Vurpis eros rutrum tellus, at tincidunt augue magna eget risus. Duis mollis viverra orci, in pretium dui commodo vel.us. Duis mollis viverra orci, in pretium dui commodo vel.Sed sed enim tellus. Pellentesque volutpat, erat in cursus rhoncus, erat arcu hendrerit velit, vel fringilla enim arcu suscipit dolor. Quisque imperdiet bibendum est ut porttitor. Ut eros ante, dapibus sed ultricies ac, iaculis sit amet neque. Donec nec ullamcorper leo. Sed elit nisl, volutpat eget elementum quis, fringilla sit amet magna. In ac arcu velit, eget consectetur tellus. Sed arcu nisl, bibendum vel semper eu, tincidunt iaculis lectus. Maecenas faucibus, nibh ut molestie accumsan, libero augue ornare nulla, vel fermentum eros ante eget turpis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer euismod, lacus ut vulputate posuere, orci velit ultrices erat, vestibulum egestas diam quam quis mi. Aenean auctor aliquam dolor, a commodo lectus scelerisque vel. Proin semper eleifend diam, a eleifend ipsum dictum eget. Sed sagittis condimentum ligula, at pretium tellus condimentum eleifend. Vivamus hendrerit interdum egestas.

Miguel Ángel Ramírez tiene un dilema de cara al duro duelo que el Sporting afronta mañana (16.15 horas) en El Molinón ante el Alavés de Luis García Plaza: mantener a Bruno González o recuperar a José Marsà. Esa la principal incógnita que tiene el técnico canario, que ha ensayado con ambos jugadores junto a Pablo Insua y Cali Izquierdoz, quienes apuntan a ser titulares fijos. Cote vuelve también a estar a disposición. El de Roces jugará con total seguridad en el carril izquierdo de la defensa de cinco. Diego Sánchez está sancionado, después de haber sido expulsado en Can Misses por roja directa. Gio Zarfino, Nacho Méndez, Jony, Queipo, Djuka y Bamba continúan con sus procesos de recuperación. El preparador rojiblanco organizó ayer organizó una sesión corta de trabajo, de apenas una hora, donde mantuvo al defensa Leonel Miguel en la dinámica del primer equipo. Miguel, que ya debutó ante el Ibiza y que es el último jugador del filial en sumarse, tiene serias opciones de colarse entre los convocados para el choque del primer equipo, por lo que causaría baja para el filial rojiblanco. Del mismo modo, siguió contando con Guille Rosas, que ya se ha incorporado al trabajo con el resto de sus compañeros tras ser baja en Ibiza por lesión. En cualquier caso, Pol Valentín parece tener algo de ventaja en la carrera por ocupar el puesto de carrilero derecho. En el caso del nueve también hay alguna duda. Otero apunta a ser titular seguro. El colombiano está destacando en este tramo y marcó uno de los goles en Ibiza. Pero Aitor García o Campuzano tienen sus opciones de ser de la partida ante el Alavés si se cae Jeraldino, que está por ver.