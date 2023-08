Galicia, parada obligada cada año para la Mareona: "Siempre nos gusta ir"

Enrique Santos recogió cinco entradas a media mañana en las taquillas de El Molinón. Es de Perlora (Carreño) y pertenece a la peña El Canijo. "No nos tocó a casi nadie de la peña por esta forma de repartir, pero al menos habrá representación", indicó Santos, que tenía claro desde que salió el calendario que el partido de Ferrol era una para obligada. "A Galicia siempre nos gusta ir, este año no tenemos ni Lugo ni La Coruña, así que toca ir a Ferrol con ilusión", destacó este aficionado, uno de los 650 que consiguieron entrada y que ayer se pasaron por El Molinón para recogerla. "Pase lo que pase hay que estar con el equipo y si no nos ilusionamos ahora, malo", afirmó.

No será una Mareona tan multitudinaria como las que se producían en la primera década de este siglo, cuando había entre 2.000 y casi 5.000 seguidores del Sporting en La Malata. Pero sí que habrá como mínimo 650 aficionados en esta ocasión, para un partido que supone el regreso del Racing de Ferrol tras tres lustros a Segunda y para el que se han vendido todas las entradas. "Soy optimista, espero que recuperemos pronto a Varane y que vayamos hacia arriba", cuenta el joven Daniel Cuesta, de 18 años, gijonés afincado desde hace cuatro años en Valladolid, pero que viene habitualmente a Asturias y que se apunta cuando puede a un viaje. "Este año espero ir también a Burgos", declaró, tras ser uno de los afortunados en el sorteo de entradas. "Tuve suerte y me benefició esta vez, pero vería mejor que fuese por inscripciones en internet, los primeros que lo hagan, como sucede para sacar las entradas de los conciertos", indicó. En familia viajarán a Galicia David Fernández y su madre Raquel Loché, que ya estuvieron en Valladolid. "Y si pinta bien iremos a Oviedo", relató Fernández. "Espero que volvamos a ganar fuera otra vez", comentó antes de transmitir sus sensaciones para esta temporada: "Hay gente muy pesimista, pero estoy ilusionado, creo que el equipo se ha reforzado bien y es mejor que el del año pasado".