Vuelve un lesionado y se cae un goleador del último partido: esta es la convocatoria del Sporting para visitar al Racing de Ferrol

Serán 22 futbolistas y no 24 los citados para el partido de A Malata. Esa es la primera diferencia en la convocatoria del Sporting para medirse al Racing de Ferrol, respecto a la pasada jornada ante el Mirandés. Se caen, para empezar, los canteranos Alejandro Lozano y Borja Montes. El conjunto rojiblanco aspira a conseguir este domingo en Ferrol (17.00 horas) sus primeros puntos como visitante de la temporada.

Para conseguirlo Miguel Ángel Ramírez tiene una buena noticia y otra mala. La positiva es el regreso a una convocatoria de un jugador que empezó lesionado la temporada. Guille Rosas, que este año aún no se ha estrenado, entra en la lista para Ferrol y cuenta con opciones de tener sus primeros minutos, aunque se mantiene la incógnita de si será titular, como ya comentó en la rueda de prensa previa al partido el técnico rojiblanco: "Está bien, aunque no se encuentra al nivel del resto, que han tenido un ritmo de entrenamiento normal". Una valoración que también extendió a Varane, que también repite en la citación, a la espera de coger continuidad y asentarse.

La nota negativa llega para la tercera jornada de Liga con una baja significativa. Una pieza que fue clave la pasada temporada y que había comenzando también con una participación notable el curso. Hasta el punto de que fue uno de los goleadores ante el Mirandés, con un bonito tanto de falta, que sirvió para abrir la lata en ese duelo. Juan Otero no viajará a Galicia junto al resto de sus compañeros. Unas molestias musculares provocaron que no se ejercitase este sábado junto al resto de sus compañeros. Una situación que ha provocado que no esté disponible para el tercer partido de Liga.

La convocatoria completa del Sporting para medirse al Racing de Ferrol la integran Rubén Yáñez, Guille Rosas, Cote, Insua, Pablo García, Nacho Martín, Gaspar, Fran Villalba, Nacho Méndez, Varane, Christian Joel, Jeraldino, Diego Sánchez, Christian Rivera, Jordan, Hassan, Róber Pier, Djuka, Izquierdoz, Pascanu, Enol Coto y Esteban Lozano.