La intrahistoria que junta a Rubén Albés y a Miguel Ángel Ramírez: una llamada, una clase y el fútbol como nexo

2021. Rubén Albés descuelga el teléfono para llamar a Miguel Ángel Ramírez, un colega de profesión y casi de generación (los dos tienen 38 años, pero el hoy técnico del Sporting es cuatro meses mayor, de hecho mañana cumple 39 años, mientras que el ahora entrenador del Albacete nació un 24 de febrero del 84). Albés se encuentra en ese momento sin equipo. Por poco tiempo. Apenas unas semanas después acude a la llamada de Tino Saqués para rescatar al Lugo de una caída que parecía inevitable hacia los infiernos. Miguel Ángel se encuentra por entonces en Brasil con Internacional. Los dos se conocen desde hace tiempo del mundillo aunque sus caminos han sido distintos, forman parte ambos de una nueva generación de jóvenes técnicos españoles que guarda importantes paralelismos y, además, se tienen en mucha estima por la riqueza de sus propuestas. Aunque distintos, comparten aspectos esenciales de su filosofía: uno, su idea de ser dominadores a partir del balón y la posesión.

Albés le comenta por teléfono a Ramírez que lleva tiempo entregando parte de su tiempo a colaborar con la Escuela Oficial de Técnicos Deportivos. Le plantea participar como ponente en alguno de los encuentros entre entrenadores para que pueda desarrollar algunos de sus conocimientos tácticos. Miguel Ángel acepta de buen gusto y comparte con los técnicos distintos planteamientos sobre su modelo de juego. Como la pandemia aún está muy presente, y se encuentra residiendo lejos de España, Miguel Ángel interviene en estas sesiones de forma telemáticas. Profesor en sus orígenes, esa llamada de Albés devuelve a Miguel Ángel una de sus grandes pasiones: compartir vivencias con grupos a través de la enseñanza. .

El intercambio de información y experiencias es una práctica muy habitual en esta hornada de talentos en el banquillo. Jóvenes, pero muy preparados. Albés, Ramírez, José Alberto, Borja Jiménez (ahora en el Leganés) o, incluso, Andoni Iraola (en estos momentos en el Bournemouth de la Premier) son de una escuela que cree mucho en compartir procesos entre sí para aumentar sus conocimientos y después aplicarlos a sus equipos.

En algunos casos, los entrenadores incluso han visitado a otros técnicos para conocer de primera mano cómo trabajan, entrenan, y desarrollan talento en sus clubes para luego aplicarlo ellos a sus futuros proyectos.

"Conozco a Rubén (Albés) desde hace años... Me gusta mucho lo que hace y también cómo lo hace. La riqueza táctica que le da a sus equipos te hace cuestionarte qué va a hacer", admitió Miguel Ángel Ramírez el pasado viernes en Mareo en sala de prensa antes de anunciar que han trabajado durante la semana en cómo contrarrestar las alarmas del Albacete de Albés, y admitir la pérdida de potencial que tiene el club manchego sin Olaetxea: "Con él se permite ciertos cambios de sistema durante el partido y sin él puede optar por algo más fijo, pero no sé con qué me va a sorprender, eso es lo bonito también del juego. Ahí estará nuestra capacidad durante el partido para ajustarnos a lo que nos plantee", explicó el entrenador rojiblanco.

Hoy los dos colegas reeditan pulso en el Belmonte. Será el segundo duelo en los últimos meses. En el primero, muy igualado, y también en feudo manchego, salió vencedor el Alba de Albés por 2-1 gracias a los goles de Dubasin y Maikel Mesa que dieron la vuelta al tanto marcado antes por Uros Djurdjevic. Ahora, Albés ha ocultado su plan de partido hasta el final. El técnico gallego no ha querido dar ni una sola pista y ya ha anunciado que no ofrecerá convocatoria y solo hará pública su lista hasta un par de horas antes del partido, fecha límite que marcan los organismos federativos. Albés perdió de golpe en Oviedo a Olaetxea y Álvaro Rodríguez y tiene como dudas a Datkovic, Higinio y Quilés. Y espera por Jonathan Silva o Maestre. Casi nada.