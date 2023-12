La reacción del Sporting tras la roja a Djuka: una conjura y la decisión sobre un posible recurso

Máximo apoyo para Uros Djurdjevic. Altos cargos del comité de dirección del Sporting se vieron con el delantero balcánico al terminar el encuentro contra el Levante en El Molinón el pasado domingo. La cúpula rojiblanca, con David Guerra y Gerardo García al frente, trasladó de nuevo al 23 su confianza en un momento delicado, tras ser expulsado frente al club granota por dos amarillas que han dado mucho que hablar. El delantero estaba tocado en el aspecto emocional tras dejar a sus compañeros con un hombre menos en un partido que era importante, y donde el club rojiblanco tenía al conjunto de Calleja contra las cuerdas.

Los ejecutivos tranquilizaron y protegieron al punta; le hicieron ver que existe plena confianza en él y que había disputado un gran encuentro hasta que el colegiado, Cid Camacho, decidió mandarlo a la calle. En la entidad van de la mano con Miguel Ángel Ramírez, el entrenador, y creen también que el juicio de los colegiados es en ocasiones injusto con un jugador que es todo carácter en el campo. "Djuka sufre muchísimas faltas durante el partido que no le pitan y eso le va frustrando. Le tienen tomada la matrícula. 100%", comentó en sala de prensa Ramírez sobre la facilidad que están teniendo los colegiados para sancionar al delantero del Sporting y el doble rasero con las infracciones que recibe jornada tras jornada. Un mensaje en defensa del atacante que en Mareo respaldan. Con el paso de las horas, el delantero se ha ido calmando y se encuentra ya con el foco puesto en preparar la semana de la mejor forma. Aunque el club rojiblanco también considera que la expulsión es muy rigurosa, con dos amarillas controvertidas, en acciones habituales en los partidos, en Mareo han abogado por aparcar este capítulo al entender que el recurso no va a prosperar. El acta arbitral no recoge nada más que la protesta. Con toda seguridad, Djuka causará baja para el duelo de este sábado ante el Leganés, un partido muy importante para el proyecto. Pero, al menos, se le espera para el último encuentro de 2023, en Éibar.

En el seno del club rojiblanco prefieren evitar entrar a valorar las últimas decisiones arbitrales.