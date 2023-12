El sportinguismo vive pendiente del paradero de la bufanda de Marina, más conocida ya como la bufanda de Quini. Ella, aficionada del Sporting, la extravió el pasado sábado, tras el partido ante el Levante, cuando caminaba en dirección a su casa. A la altura del pasadizo del Muro de San Lorenzo, "entre el kilómetrín y el tramo que sale a la escalera 14", calcula que puso soltarse de su cuello. "Tiene unos 30 años, me la firmó Quini en un viaje a Almería, me ha acompañado en todos los viajes. Estuvo en Castellón, antes del ascenso de Preciado. También en el Villamarín, cuando subieron los Guajes. Tiene un valor sentimental incalculable", explica su dueña, impresionada con la repercusión que han tenido en redes sociales los mensajes compartidos para su búsqueda por su hija Begoña Pañeda, y también los que ella misma publicó en Facebook.

El caso es que Marina tiene la certeza de que alguien la encontró y la tiene en su casa a la espera de que se reclame. Lo dice porque "cuando me percaté que no tenía la bufanda, di la vuelta, pregunté a la gente, y me comentaron que había unos chicos en la escalera 14 que estaban precisamente buscando a los dueños de una que se había encontrado". Los esfuerzos de Marina y su hija Begoña, que la acompañaba, fueron en vano. Aquellos chicos ya no estaban y tampoco se supo más de ell. Al menos, hasta ahora. Marina tiene la esperanza de que el partido de este sábado ante el Leganés en El Molinón pueda motivar que alguien devuelva su querida bufanda una vez conozca la historia. "Se gratificará a quien la tenga. Solo tienen que dejarla en la tienda del club o en la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón o ponerse en contacto al siguiente correo: marinacva01@gmail.com. Estaría tremendamente agradecida", concluye.