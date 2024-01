El Principado se abre a participar en la financiación de la sede del Mundial

La candidatura "Asturias 2030" recibió ayer un importante espaldarazo para rematar la que ha sido una de sus semanas más provechosas para mantener en la carrera el proyecto tras la visita de Pedro Rocha, presidente de la Federación Española de Fútbol, y de algunos de los miembros más importantes del Comité Organizador. Primero, porque el Consejo del Gobierno del Principado dio ayer, en Coaña, validez al protocolo para impulsar la candidatura de El Molinón como sede del Mundial que en 2030 se celebrará principalmente en España, además de Portugal y Marruecos. El texto no supone compromiso económico de momento, aunque deja la puerta abierta a la financiación si se alcanzan "convenios, acuerdos u otros actos jurídicos en los que se puedan reflejar compromisos".

"Se ha aprobado también en el Consejo de Gobierno: se refuerza la posición de optar a la candidatura de ser sede del Mundial", dijo Adrián Barbón, el presidente del Principado, sobre el protocolo. "Esta declaración de intenciones supone un primer paso para definir una hoja de ruta, de carácter programático y lo más detallada posible, que ayude a conseguir que Asturias se convierta en sede del campeonato", señala el gobierno regional. También tiene su relevancia la contundencia con la que se expresó el presidente del Gobierno de Asturias, que destacó sobremanera la importancia de la unidad entre instituciones para que el proyecto avance, haciendo alusión a la "cumbre de La Nueva Zamorana" con la comida entre Sporting, Oviedo y la Federación Española, que fue destapada por LA NUEVA ESPAÑA. "Hemos visto que recientemente la Federación Española de Fútbol ha tenido un diálogo con el propio Real Oviedo. Es importante la sinergia de Asturias y lo que el Gobierno de Asturias hace, con el Ayuntamiento de Gijón, es comprometerse a dar todo el apoyo político", señaló el jefe del Ejecutivo regional. "Primero hay que buscar la declaración de ser sede del Mundial. Luego ya vendría, aguas abajo, aterrizar ese proyecto y convertirlo en compromisos concretos", recalcó.

Los actores que componen la candidatura de El Molinón formarán ahora una comisión de seguimiento que estará compuesta por representantes de las tres partes de manera "equitativa". Del mismo modo, se elegirá de mutuo acuerdo a una persona que se encargará de la coordinación y celebración de los encuentros que tendrán carácter periódico. "Para garantizar el impulso, evaluación, vigilancia y control de las actuaciones previstas", defiende el Principado.

El protocolo tendrá una vigencia inicial de cuatro años (2028), y, según confirma el Principado, "no implica gasto alguno para las partes". Es decir: de momento no supone una obligación de que alguna de las tres partes implicadas en la sociedad público-privada aporten una cuantía concreta de dinero –el proyecto está fijado en 150 millones de euros–, pero deja la puerta abierta a la financiación si se alcanzan "convenios, acuerdos u otros actos jurídicos en los que se puedan reflejar compromisos", añade.

Por lo pronto, en los próximos días se espera un nuevo encuentro entre representantes del Sporting, Ayuntamiento de Gijón y Principado para la firma de este protocolo. Esta cita –habrá otras– adquiere ya un tinte más serio. Porque los últimos pasos confirman que "Asturias 2030" sigue en la carrera por ser sede, y que la candidatura no se ha caído. Pero la Federación Española recalcó en su visita a las administraciones públicas y al Sporting que ahora se necesitan hechos y no palabras, y que urge que se clarifique cómo se financiará la obra de El Molinón. El Comité Organizador ve con muy buenos ojos el proyecto que tiene "Asturias 2030" entre manos. Le gusta, y lo ven como un serio candidato a estar entre los elegidos. Pero, recalcan, si no hay garantías de que será sufragado, de que es realmente viable, se quedará sin opciones.

Otras candidatas ya han dado seguridad y han presentado de forma pública sus proyectos, por lo que el tiempo apremia. La Federación Española prevé tener en marzo toda la información: para entonces cuenta con saber si España tendrá 11 o 12 estadios, y será sobre esas fechas cuando pida a las quince candidatas que presenten sus proyectos cerrados, con los números claros. Los promotores de "Asturias 2030" creen que para marzo no sería necesario recaudar los 150 millones, pero sí estiman que se deberá demostrar que se tiene una parte importante del dinero en el que se valora la operación. Más adelante podrían aparecer nuevos inversores interesados en entrar al negocio.