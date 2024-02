Paulo Pezzolano calienta la visita a El Molinón: "El Sporting no genera tanto y sufre oportunidades"

Paulo Pezzolano, entrenador del Real Valladolid, calentó la previa del duelo que se celebra este sábado en El Molinón con unas declaraciones que se han viralizado en redes sociales por acentuar las debilidades del Sporting de Gijón, su rival, y no sus virtudes. Pezzolano defendió la igualdad en los registros de ambos clubes en la previa del encuentro para poner en valor el trabajo de su proyecto. El Sporting es cuarto clasificado, y el Valladolid sexto. "Vienen bien anímicamente, después de un derbi sube todo... Pero lo importante es lo nuestro", dijo. "Hay que saber dónde les podemos hacer daño. Sabemos que vienen bien porque ganaron el último partido pero también sabemos que han ganado 2 de los últimos 10", comentó el entrenador vallisoletano.

"No es todo tan lindo lo del rival y tan feo lo nuestro. Ellos sufren muchas oportunidades de gol en contra y no generan tanto xG (goles esperados) a favor. Tienen sus debilidades y no hay que pensar que estamos en el peor momento. Sabemos que le podemos hacer mucho daño y ellos lo saben", añadió