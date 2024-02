Juanele evoluciona favorablemente del ictus: al exjugador le realizaron una fibrinólisis para liberar el trombo por el infarto cerebral

Cautela y optimismo a partes iguales. Juan Castaño Quirós "Juanele" experimentó ayer una ligera mejoría del ictus que sufrió en la noche del sábado en una conocida sidrería gijonesa situada en el Barrio de La Arena. El exfutbolista del Sporting continúa ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Las últimas informaciones eran positivas, dentro de la prudencia que exige la situación, que sigue siendo muy delicada: el de Roces se encontró ayer en todo momento estable, consciente, y reaccionaba de forma favorable a la medicación que le suministraron los facultativos.

El exjugador, de hecho, recuperó en las últimas horas parte de la sensibilidad perdida: tanto en la pierna como en el brazo y boca. "Es una leve mejoría que no deja de ser muy importante", explica Fernando Asensio "Chumi" a LA NUEVA ESPAÑA, íntimo amigo del exjugador. En cualquier caso, se mantiene la cautela. Ayer, de hecho, el exdelantero no pudo recibir visitas durante toda la tarde del domingo. Familiares y amigos se acercaron al HUCA para estar cerca del exjugador.

Juanele, que estuvo durante buena parte del domingo ingresado en la Unidad de Ictus del Huca, bajo una constante evaluación y atención médica, va recuperando poco a poco movilidad con la medicación para la obstrucción arterial, por lo que en principio se evitaría el quirófano, un extremo que llegó a estar sobre la mesa durante la madrugada de sábado a domingo. Los facultativos tenían previsto realizar al exjugador a última hora un escáner cerebral para tener más información sobre su situación. El resultado de este informe, que estaba previsto para última hora, apunta a ser muy importante para conocer el estado del exdeportista. Al exjugador le han realizado una fibrinólisis para liberar el trombo que le causó el infarto cerebral. Las siguientes 48 horas serán ya fundamentales para conocer su estado.

El deporte, en vilo

La indisposición que afectó a Juanele comenzó sobre las diez de la noche del pasado sábado, cuando el exjugador y algunos allegados acababan de llegar al local de la calle Marqués de Urquijo. Clientes habituales del establecimiento, el genio de Roces y su círculo estaban a punto de sentarse a cenar, cuando de repente el exjugador comenzó a sentir que algo fallaba: "Estaba tomando algo cuando dijo que le fallaba la pierna", explicó un testigo. La pronta atención fue crucial. Una UVI Móvil acudió al restaurante en cuestión de pocos minutos. El local estaba repleto a esas horas. La imagen causó un profundo revuelo. Y la expectación en esos primeros minutos fue máxima. Los sanitarios, tras una primera exploración, decretaron que lo más aconsejable era trasladar al exjugador al HUCA.

Figura muy querida en toda España, el estado de Juanele tiene en vilo al deporte. Exjugadores, directivos, clubes, compañeros y amigos han estado muy pendientes de las últimas noticias sobre el exjugador, uno de los mayores talentos del fútbol asturiano. La asociación de veteranos del Sporting también ha seguido de cerca las novedades sobre el exdelantero. Una de las reacciones más cariñosas –de las muchas que se dieron ayer de forma espontánea– llegó al término del encuentro entre el Sporting y el Burgos, en plenas entrañas de El Plantío. Miguel Ángel Ramírez, el entrenador, trasladó un mensaje de ánimo y cariño al exjugador. Sportinguista hasta la médula, muy gijonés, Juanele no se pierde nunca un partido del equipo rojiblanco, al que sigue con devoción. Otro de los mensajes más emotivos llegó desde el bando azul: el expresidente del Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, hizo ayer uso de sus redes sociales –en concreto de su cuenta de Instagram– para trasladar al exjugador del Sporting su apoyo incondicional. El mensaje tiene una carga de emotividad especial. Vallina sufrió un ictus hace cuatro años, y siempre ha confesado que vivir esa situación le "cambió la vida".

El exdirgente azul también fue atendido en el HUCA tras aquel infarto cerebral. "No le conozco más allá de su faceta de jugador (y tenía talento , eso no lo dudo) del rival. Insisto en que no puedo hablar de él más allá de eso. Leo que ha sufrido un ictus y que está en el HUCA fuera de peligro. Lo primero decirte, Juanele, que estás en buenas manos, que ojalá salgas de peligro porque estas primeras horas son clave. Ahora, no te voy a engañar, viene tu partido más duro. Deberás tener mucha paciencia (infinita, sin duda, todo se vuelve muy lento y desesperante) y no rendirte. Debes tener fe".