Izquierdoz regresa a escena: el capitán del Sporting se apunta a Alcorcón y tiene opciones de ser titular

Cali Izquierdoz dio ayer un importante paso para estar de nuevo con el equipo de cara al trascendental partido que afronta mañana el proyecto (El Molinón, 21 horas) ante el Alcorcón. El capitán rojiblanco completó la sesión con normalidad y se reintegró a la dinámica con el resto de sus compañeros poniendo punto y final a una lesión en el sóleo que lo apartó durante un mes cuando se había afianzado en el eje central de la defensa. La enfermería cuenta ahora mismo con solo dos jugadores tras las recuperaciones de Rubén Yáñez, Christian Rivera, y ahora Izquierdoz: está el delicado caso de Gio Zarfino, además de Víctor Campuzano, que apura la fase final de su retorno al equipo tras una pequeña recaída. Ayer, Diego Sánchez no pudo formar parte del entrenamiento por un proceso vírico, según explicó el club, aunque en principio el polivalente defensa avilesino aspira a llegar mañana. Pero no es fácil.

Ramírez está de enhorabuena. Porque la recuperación de Izquierdoz, uno de los líderes del vestuario, como la de Rivera, aumenta la competencia interna y ofrece de nuevo más posibilidades al técnico en un momento donde el rendimiento individual de los jugadores ha caído. Ramírez, de hecho, valoró en la sesión de ayer, en Mareo, dar galones a Izquierdoz y devolverle por la vía rápida al once para ofrecer un punto extra de contundencia dentro del área ante el Alcorcón. Fue solo una prueba. Pero a nivel interno no se descarta que el Cali vuelva para abrocharse ya al once.

La lucha en el centro de la zaga es tremenda tras la vuelta del zaguero argentino, de 35 años. Pier, Insua, Izquierdoz, y también Diego Sánchez se pegan por dos plazas, si se tiene en cuenta que Pascanu ya es considerado como lateral derecho más que como zaguero. Izquierdoz tiene serias opciones de entrar directo al once y ser compañero de Insua, que parece fijo para Ramírez. El técnico canario valora hacer más cambios en el equipo para dar una vuelta al once que cayó con merecimiento en el Ciudad de Valencia. La medular y, sobre todo, el ataque apuntan a tener novedades. Djuka tiene serias opciones de salir de mano.